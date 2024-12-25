موعد مباراة منتخب البحرين ضد العراق في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة العربية، موعد مباراة البحرين ضد العراق، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26".

يحتل المنتخب العراقي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة خليجي 26 برصيد 3 نقاط، بينما يحتل منتخب البحرين مركز الصدارة في المجموعة بنفس عدد النقاط و بفارق الأهداف.

موعد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي

مواجهة البحرين ضد العراق، المقررة مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، تنطلق في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد العراق في كأس الخليج العربي

تستطيع متابعة مباراة البحرين ضد العراق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة البحرين والعراق.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى

البحرين: 3 نقاط. العراق: 3 نقاط. السعودية: بدون نقاط. اليمن: بدون نقاط.

البحرين ضد العراق

تشكيل منتخب البحرين المتوقع ضد العراق في كأس الخليج العربي

من المتوقع أن يمثل منتخب البحرين ضد العراق في كأس الخليج العربي العناصر الأتية..

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله

خط الدفاع: عبد الله الخلاصي - أمين بن عدي - وليد الحيام - حمد الشمسان

خط الوسط: محمد مرهون - سيد ضياء - مهدي عبد الجبار - علي مدن

خط الهجوم: مهدي حميدان - كميل الأسود

تشكيل العراق المتوقع أمام المنتخب البحريني في كأس الخليج العربي

يرصد الموجز، تشكيل منتخب العراق المتوقع أمام نظيره المنتخب البحريني في الجولة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمي: جلال حسن.

خط الدفاع: مصطفى سعدون وزيد تحسين ومناف يونس و مهند جعاز.

خط الوسط: أمجد عطوان و أحمد ياسين و إبراهيم بايش وعلي جاسم.

خط الهجوم: أيمن حسين، يوسف أمين.

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