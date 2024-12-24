ناصر منسي يقود هجوم فريق الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، على استاد الكلية الحربية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، نظيره الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، من بطولة دوري نايل.

وقرر جورس، إجراء 3 تعديلات في تشكيل الزمالك، مقارنة بمباراته الأولى ضد فريق سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الماضية.

يشارك محمد شحاتة، في وسط الملعب بجانب عبد الله السعيد، ليعوض غياب نبيل عماد دونجا الذي يفقده الفريق الأبيض بسبب تراكم الإنذرات، كما يتواجد ناصر منسي بدلاً من سيف الدين الجزيري، وحسام أشرف بدلاً من مصطفى شلبي في الخط الأمامي.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

يغيب عن صفوف الزمالك، عدة لاعبين لأسباب مختلفة، وهم:

ناصر ماهر - لتجدد الاصابة بكدمة في العضلة الخلفية.

نبيل عماد دونجا - لتراكم الإنذارات.

حمزة المثلوثى، محمد عبد الشافى، بالإضافة إلى

بنتايك - يعانى من إصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف، وتحتاج إلى غياب 4 أسابيع.

بينما جار تأهيل محمد عبد الشافى وأحمد حمدى ومحمد السيد من الإصابات التي يعانون منها.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وخسر في مواجهة واحدة، بينما يأتي طلائع الجيش، في المركز التاسع، برصيد 7 نقاط.

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