أحمد سمير أساسي لأول مرة.. تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لـ فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك، على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، مع نظيره الزمالك، اليوم الثلاثاء، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد الكلية الحربية، للجولة السادسة من دوري نايل.

الزمالك وطلائع الجيش

ويأتي الزمالك، في المركز الثاني، من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيده 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 لقاءات والتعادل بمباراة واحدة والهزيمة في أخرى.

ويتواجد فريق طلائع الجيش، في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري، ويمتلك 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد والهزيمة مرتين.

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك في الدوري المصري

شهد تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك، وجود أحمد سمير، للمرة الأولى في الموسم الحالي.

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.

حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

يتولى الحكم طارق مجدي، بإدارة مباراة طلائع الجيش والزمالك، في الدوري المصري، ويعاونه يوسف البساطي، كحكم مساعد أول، وخالد السيد كحكم مساعد ثان، ويتواجد حسني سلطان كحكم رابع، ويدير وائل فرحان مباراة الفريقين، كحكم لتقنية الفيديو "VAR"، ويعاونه محمد عزازي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

اقرأ أيضًا:

أرقام مثيرة لـ علي ماهر أمام النادي الأهلي قبل صدام الخميس

عمان تقهر قطر 2-1 في ليلة سقوط العنابي ببطولة كأس الخليج العربي