قبل لقاء الليلة.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

مواجهة قوية تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء، وذلك منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تاريخ مواجهات الزمالك مع طلائع الجيش قبل لقاء اليوم بالدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ويلتقي فريق الزمالك مع طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد الكلية الحربية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

وستذاع المواجهة بين الزمالك وطلائع الجيش في الدوري حصريًا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري المصري.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

شهدت مواجهات نادي الزمالك وطلائع الجيش تاريخًا تنافسيًا طويلًا، حيث تقابل الفريقان في 39 مباراة سابقة بمختلف البطولات.

وحقق الزمالك الفوز في 22 مباراة، بينما انتصر طلائع الجيش في 10 مواجهات، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

موقف الفريقين في جدول الدوري

الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، حيث حقق 3 انتصارات على فرق البنك الأهلي، غزل المحلة، وسموحة، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا، وخسر أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

طلائع الجيش، تحت قيادة المدير الفني عبد الحميد بسيوني، يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط، ويطمح لتحسين ترتيبه عبر تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.

تحديات الزمالك مع جروس

تعد هذه المباراة الظهور الثاني للمدرب السويسري كريستيان جروس بعد عودته إلى قيادة الفريق الأبيض.

المباراة الأولى له أمام سيراميكا كليوباترا انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ويأمل جروس في تحقيق أول انتصار له بالدوري في هذه المباراة لتعزيز موقف الفريق في المنافسة على الصدارة.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى "زيزو".

جدول ترتيب الدوري المصري

1. المصري - 11 نقاط

2. الزمالك - 10 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4- زد - 8 نقاط

5. سيراميكا - 8 نقاط

6. بيراميدز - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. البنك الأهلي - 5 نقاط

14. الاسماعيلي - 4 نقاط

15. إنبي - 4 نقاط

16. غزل المحلة -4 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين.

اقرأ أيضًا:

بث مباشر مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية

المصري مهدد بفقدان صدارة الدوري بعد التعادل أمام حرس الحدود