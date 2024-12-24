عمان تقهر قطر 2-1 في ليلة سقوط العنابي ببطولة كأس الخليج العربي

انتهت مباراة عمان ضد قطر، بفوز المنتخب العماني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

بهذه النتيجة يحتل منتخب قطر المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة بينما يحتل منتخب عمان المركز الأول برصيد 4 نقاط كاملة ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي من البطولة.

تشكيل عمان ضد قطر

حراسة المرمى: المخيني

خط الدفاع: أمجد الحارثي - محمد الخميسي - أحمد المسلمي - علي البوسعيدي

خط الوسط: حارب السعدي - أرشد العلوي - المنذر العلوي -جميل اليحمدي

خط الهجوم: عبدالرحمن المشيفري - عصام الصبحي

تشكيل قطر ضد عمان

ويرصد الموجز، التشكيل الرسمي للمنتخب القطري ضد نظيره المنتخب العماني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الخليج وجاء التشكيل كالأتي..

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: عبدالله يوسف - الهاشمي الحسين - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم الحسن - لوكاس ميندز - أكرم عفيف - جاسم جابر

خط الهجوم: المعز علي - مبارك شنان - سلطان البريك

منتخب عمان

عمان ضد قطر في كأس الخليج العربي

انطلقت مواجهة منتخب عمان ضد منتخب قطر، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

تقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت وتشهد البطولة مواجهات ساخنة بين المنتخبات في دور المجموعات.

مشاهدة مباريات كأس الخليج العربي

يمكنك مشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج العربي، “خليجي 26”، عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية، وقد تم تخصيص قناة SSC News HD لبث مباراة منتخب عمان وقطر، بتعليق عبد الله الحربي وخالد المديفر.

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