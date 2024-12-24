موعد مباراة الإمارات والكويت في خليجي 26 الليلة

خليجي 26.. يستعد منتخب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب الكويت مساء اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الخليج العربي 26 .

ويحتل منتخب الإمارات صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل منتخب الكويت المركز الثاني بنفس عدد النقاط ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل اللقاء.

موعد مباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26

وياتي موعد مباراة الإمارات ضد الكويت مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وذلك على أرضية ملعب “جابر الأحمد الدولي”.

القنوات الناقلة والمعلق لمباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26

وتنقل أحداث المباراة بين منتخبي الإمارات ضد نظيره الكويت في خليجي 26 مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عبر قنوات التالية وذلك بتعليق كلًا من:

الكويت الرياضية: المعلق أحمد المعمري.

الكويت الرياضية 2: المعلق طارق الملا.

العراقية الرياضية: المعلق علي عنب.

SSC NEWS: المعلق فهد عريشي، المعلق مشاري القرني.

الكأس 1: المعلق أحمد الطيب.

دبي الرياضية: المعلق عبد الله السعدي.

الرابعة 1: المعلق إدريس زيتوني.

الرابعة 2: المعلق حسام الوائلي.

عمان الرياضية: المعلق محمد الريامي.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

ومن المتوقع أن يبدأ الإمارات المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: ماركوس مليوني - كوامي كويدو - خليفة الحمادي - خالد الظنحاني.

في حط الوسط: يحيى الغساني - يحيى نادر - ماجد راشد - حارب عبد الله.

في خط الهجوم: فابيو دي ليما - برونو أوليفيرا.

تشكيل منتخب الكويت المتوقع

بينما من المتوقع أن يبدا منتخب الكويت المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

في خط الدفاع: ناصر خضر - فهد الهاجري - راشد الدوسري - معاذ الظفيري.

في خط الوسط: سلطان العنزي - فيصل زايد - أحمد الظفيري.

في خط الهجوم: مبارك الفنيني - بندر بورسلي - سلمان العوضي.

ترتيب المجموعة الأولى في بطولة خليجي 26

منتخب الإمارات برصيد نقطة واحدة

منتخب الكويت برصيد نقطة واحدة

منتخب عمان برصيد نقطة واحدة

منتخب قطر برصيد نقطة واحدة

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