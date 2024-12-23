القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في كأس الخليج العربي

يستعد منتخب قطر، لمواجهة قوية أمام نظيره عمان، ضمن منافسات دور المجموعات للجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتستضيف دولة الكويت، فعاليات البطولة في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم والتي ستشهد منافسات قوية في دور المجموعات.

ويقع منتخب قطر في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج 26، مع كلاً من: منتخب قطر ومنتخب الكويت ومنتخب الإمارات.

منتخب قطر وعمان

وكان المنتخب العماني قد تعادل في جولته الأولى أمام المنتخب الكويتي المستضيف، وتعادل أيضًا المنتخب القطري مع الإمارات، لتشتعل المجموعة الأولى أكثر، وقد تحدد هذه المباراة الكثير من هوية المتأهلين للدور القادم.

ويتقابل منتخبي قطر وعمان، في خليجي 26، غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، على ملعب جابر الأحمد الدولي، في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، والساعة 5:25 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وعمان في خليجي 26

تنقل مباراة قطر وعمان في خليجي 26، عبر قنوات الكاس القطرية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، دبي الرياضية، والشارقة الرياضية.

الكويت الرياضية: المعلق أحمد المعمري.

الكويت الرياضية 2: المعلق طارق الملا.

العراقية الرياضية: المعلق علي عنب.

SSC NEWS: المعلق فهد عريشي، المعلق مشاري القرني.

الكأس 1: المعلق أحمد الطيب.

دبي الرياضية: المعلق عبد الله السعدي.

الرابعة 1: المعلق إدريس زيتوني.

الرابعة 2: المعلق حسام الوائلي.

عمان الرياضية: المعلق محمد الريامي.

قائمة منتخب قطر في خليجي 26

حراسة المرمى: مشعل برشم - مروان شريف - صلاح زكريا - سعد الشيب.

خط الدفاع: لوكاس مينديز - طارق سلمان - جاسم جابر - سلطان البريك - محمد عياش - بهاء الليثي - الهاشمي الحسين - حازم أحمد - همام الأمين - عبدالله يوسف.

خط السط: أحمد فتحي - إبراهيم الحسن - نايف الحضرمي - عبدالله الأحرق - نايف الحضرمي - مصطفى طارق - عاصم مادبو.

خط الهجوم : أكرم عفيف - المعز علي - يوسف عبدالرزاق - عبدالرحمن مصطفى - راشد العبدلله - رابح بوصافي - محمد مونتاري - محمد خالد - أحمد الراوي.

قائمة عمان لمواجهة قطر في كأس الخليج

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني ، وفايز الرشيدي، وإبراهيم الراجحي، وبلال البلوشي.

خط الدفاع: أحمد الخميسي، محمد المسلمي، علي البوسعيدي، أمجد الحارثي، الرشيدي، أحمد الكعبي،خالد البريكي، ملهم السنيدي.

خط الوسط: حارب السعدي، عبدالله فواز، عاهد المشايخي، حسين الشحري، أرشد العلوي، جميل اليحمدي، زاهر الأغبري، معتز صالح عبدربه، صلاح اليحيائي.

خط الهجوم: عبدالرحمن المشيفري، عصام الصبحي، الفرج الكيومي ، عبدالسلام الشكيلي، المنذر العلوي.

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