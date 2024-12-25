تردد قناة الكاس القطرية Alkass TV الناقلة لـ مباريات خليجي 26

كثر البحث من جماهير كرة القدم عن تردد قناة الكاس القطرية Alkass TV، الناقلة لمباريات خليجي 26 (كأس الخليج العربي 2024.

ويستعرض لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، تردد قناة الكاس القطرية الناقلة لمباريات خليجي 26 عبر الأقمار الصناعية المختلفة والذي يأتي على النحو التالي.

تردد قناة الكاس القطرية على نايل سات:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الكاس القطرية على عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الكاس القطرية على سهيل سات

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

خطوات ضبط قناة الكاس القطرية

لضبط قناة الكاس القطرية، اتبع الخطوات التالية:

شغل جهاز التلفزيون وجهاز الرسيفر.

استخدم جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على زر "القائمة"

اختر خيار "البحث اليدوي" في إعدادات القنوات.

أدخل الرقم السري (عادةً 0000).

اختر القمر الصناعي المناسب.

قم بإدخال بيانات التردد.

اضغط على "بحث" لتنزيل القناة.

احفظ القناة في قائمة القنوات لمتابعة برامجها بسهولة.

تردد قناة الكاس القطرية

القنوات الناقلة لمباريات خليجي 26

وتذاع مباريات كأس الخليج العربي (خليجي 26) عبر القنوات الآتية:

قناة الكأس القطرية.

الكويت الرياضية.

الرياضية العراقية.

البحرين الرياضية.

أبوظبي الرياضية.

عمان الرياضية.

دبي الرياضية.

مواعيد مباريات خليجي 26 القادمة

ويأتي جدول مواعيد مباريات خليج 26 كالآتي:

السعودية ضد اليمن / يوم الأربعاء 25 ديسمبر/ الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

البحرين ضد العراق/ يوم الأربعاء 25 ديسمبر/ الساعة 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

الإمارات ضد عمان / يوم الجمعة 27 ديسمبر/ الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية

الكويت ضد قطر / يوم الجمعة 27 ديسمبر / الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

العراق ضد السعودية / يوم السبت 28 ديسمبر/ الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

البحرين ضد اليمن / يوم السبت 28 ديسمبر / الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة نصف النهائي الأول لبطولة كأس الخليج - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

توقيت مباراة دور نصف النهائي الثاني - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

موعد مباراة نهائي كأس الخليج 2024 ( خليجي 26) تقام يوم الجمعة 3 يناير 2025.

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