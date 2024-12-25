تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي التي تجمع بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2024-2025.

يستعد فريق ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت، لمواجهة منافسه ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بنسختها الحالية.

ويقدم لكم جريدة وموقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع ليستر سيتي في البريميرليج، مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمب ر2024.

ويطلق الحكم صافرة هذه المواجهة الإنجليزية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

وتبث أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندي روبيرتسون- ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: جرافينبرج - أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو.

خط الهجوم: لويس دياز- نونيز- محمد صلاح

تاريخ مواجهات ليفربول وليستر سيتي

يحمل تاريخ مواجهات ليفربول وليستر سيتي نتائج نارية جاءت كما يلي:

التقي الفريقان في 122 مباراة بجميع البطولات

انتصر ليفربول في 55 مباراة

فاز ليستر سيتي في 41 لقاء.

حسم التعادل بينهما في 26 مواجهة.

أحرز ليفربول في شباك ليستر سيتي 199 هدف

سجل ليستر سيتي في شباك ليفربول 154هدف.

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