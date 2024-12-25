بيراميدز يضع شرطًا لضم كهربا في الميركاتو الشتوي

يرغب نادي بيراميدز، في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الأهلي، وذلك مع اقتراب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويبحث محمود كهربا، عن عروض خارجية سواء من الدوري السعودي أو القطري لمغادرة صفوف الأهلي في الفترة الشتوية المقبلة، وذلك بعدما قرر مسؤولو القلعة الحمراء، برحيل اللاعب، بعد تزايد مشاكله مع الجهاز الفني أو الجمهور.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن بيراميدز تواصل مع وكيل كهربا، للاستعلام عن موقفه الحالي مع الأحمر، وهل من الممكن أن يتم فسخ التعاقد بينهم بالتراضي من عدمه في ظل الأنباء التي تشير إلى رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

محمود عبدالمنعم كهربا

وأكد شبانة، أن نادي بيراميدز يرغب في ضم كهربا، ولكن بشرط أن يكون لاعبًا حرًا، بدون الدخول في مفاوضات مع الأهلي.

والجدير بالذكر، أن محمود كهربا صاحب الـ30 عامًا، مرتبط بعقد ساري مع الأهلي حتى صيف عام 2026 وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت.

موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، ضيفًا على بيراميدز، اليوم الأربعاء، في الثامنة من مساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد فريق بيراميدز، في المركز الرابع، برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو الفريق السماوى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويأتي فريق فاركو، في المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.

قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - يوسف أسامة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

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