تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لبطولة كأس الخليح العربي خليجي 26

تبحث الجماهير العربية لكرة القدم، عن تردد القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، وتعد قناة الكويت الرياضية، أحد أبرز القنوات التي تنقل مباريات المسابقة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتتميز قناة الكويت الرياضية، بتقديم بث مجاني لجميع مباريات كأس الخليج العربي"خليجي 26"، وبجودة عالية مع تغطية شاملة لأهم الأخبار واللقاءات طوال فترة البطولة، إلى جانب بثها لبعض المباريات والبطولات العربية البارزة الأخرى.

تقام بطولة “خليجي 26” كل عامين بين دول الخليج العربي، تستضيف الكويت هذه النسخة في الفترة من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025.

كأس الخليج العربي “خليجي 26”

تشارك في بطولة كأس الخليج العربي ثمانية منتخبات خليجية، قسمت عبر القرعة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: الكويت (المستضيف)، الإمارات العربية المتحدة، عمان، وقطر.

المجموعة الثانية: السعودية، البحرين، العراق (حامل اللقب)، واليمن.

تردد قناة الكويت الرياضية

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد:11054.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

الجودة: HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد:12523.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:2/3.

الجودة: HD.

مواعيد مباريات كأس الخليج 2024 “خليجي 26” المقبلة

الجولة الثانية - المجموعة الأولي

(عمان ضد قطر)، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

(الإمارات ضد الكويت)، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

الجولة الثانية - المجموعة الثانية

(السعودية ضد اليمن)، يوم الأربعاء 25 ديسمبر، الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، 5:25 بتوقيت السعودية.

(البحرين ضد العراق)، يوم الأربعاء 25 ديسمبر، الساعة 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية.

الجولة الثالثة - المجموعة الأولي

(الإمارات ضد عمان)، يوم الجمعة 27 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

(الكويت ضد قطر)، يوم الجمعة 27 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية.

الجولة الثالثة - المجموعة الثانية

(العراق ضد السعودية)، يوم السبت 28 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

(البحرين ضد اليمن)، يوم السبت 28 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

مباريات دور نصف النهائي لـ كأس الخليج 2024 “خليجي 26”

مباراة دور نصف النهائي الأولي - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

مباراة دور نصف النهائي الثاني - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

مباراة نهائي كأس الخليج 2024 “خليجي 26”

تقام يوم الجمعة 3 يناير 2025.

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