الميركاتو الشتوي| دي جريجوريو هدف جوارديولا لتعزيز حراسة مانشستر سيتي

يرغب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في تعزيز صفوف الفريق، والوصول إلى أقوى تشكيلة، بتعويض النتائج السلبية التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن بيب جوارديولا وإدارة مانشستر سيتي، ترغب في التعاقد مع حارس يوفنتوس ميشيل دي جريجوريو، حيث يعد هو الخيار الرئيسي والمناسب لتدعيم مركز حراسة المرمى، بجانب إيدرسون، خلال الانتقالات الشتوية.

ميشيل دي جريجوريو - حارس مرمى يوفنتوس

وأوضحت الصحيفة، أن بيب جوارديولا يقوم حاليًا بتقييم الخيارات المتاحة أمامه لتعزيز قدرات الفريق خلال الميركاتو الشتوي، وأن اختيار جريجوريو، جاء بعد تألقه اللافت مع يوفنتوس خاصة في لقاء الفريقين معًا في دوري أبطال أوروبا.

وكان دي جريجوريو قد فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد مستواه الجيد الذي قدمه خلال الموسم. للغاية، وشارك اللاعب صاحب الـ 27 عام، مع يوفنتوس في 18 مباراة في كافة المسابقات، تلقت شباكه فيهم 13 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، ويرتبط بعقد يمتد حتى يونيو 2029.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي القادمة في جميع البطولات

الدوري الإنجليزي:

(إيفرتون - مانشستر سيتي) - ملعب جوديسون بارك - الخميس، 26 ديسمبر 2024 - الساعة 2:30 مساءً.

(مانشستر سيتي - ليستر سيتي) - ملعب الاتحاد - الأحد، 29 ديسمبر 2024 - الساعة 4:30 مساءً.

(مانشستر سيتي - برينتفورد) - ملعب الاتحاد - الثلاثاء، 14 يناير 2025 - الساعة 9:30 مساءً.

(إبسويتش تاون - مانشستر سيتي) - ملعب بورتمان رود - الأحد، 19 يناير 2025 - الساعة 6:30 مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي

(وست هام يونايتد - مانشستر سيتي) - ملعب لندن الأولمبي - السبت، 4 يناير 2025 - الساعة 5:00 مساءً.

(مانشستر سيتي - سالفورد سيتي) - ملعب الاتحاد - السبت، 11 يناير 2025 - الساعة 7:45 مساءً.

دوري أبطال أوروبا

(باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي) - ملعب بارك دي برانس - الأربعاء، 22 يناير 2025 - الساعة 10:00 مساءً.

(مانشستر سيتي - تشيلسي) - ملعب الاتحاد - السبت، 25 يناير 2025 - الساعة 7:30 مساءً.

(مانشستر سيتي - كلوب بروج) - ملعب الاتحاد - الأربعاء، 29 يناير 2025 - الساعة 10:00 مساءً.

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