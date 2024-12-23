انتر ميلان يقهر كومو بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة انتر ميلان ضد كومو، بفوز الانتر بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا للموسم الجاري 2024-2025.

بهذا الفوز ارتفع رصيد انتر ميلان إلي 37 نقطة، يحتل بها المركز الثالث بينما يحتل فريق كومو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بعد خوض 16 مباراة.

تشكيل انتر ميلان لمواجهة كومو

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بيسيك- باستوني- كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو- مخيتريان.

خط الهجوم: دي ماركو - ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة انتر ميلان ضد كومو

انطلقت مباراة انتر ميلان ضد كومو، المقررة مساء اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

انتر ميلان

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميلان ضد كومو

تم نقل مباراة انتر ميلان وكومو، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

ترتيب الدوري الإيطالي

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز فريق انتر ميلان ضد نظيره فريق كومو ويأتي كما يلي..

1- أتالانتا - 40 نقطة

2- نابولي - 38 نقطة

3- إنتر ميلان - 37 نقطة

4- لاتسيو - 34 نقطة

5- فيورنتينا - 31 نقطة

6- يوفنتوس - 31 نقطة

7- بولونيا - 28

8- ميلان - 26

9- أودينيزي - 20

10- روما - 19

11- إمبولي - 19

12- تورينو - 19

13- جنوى - 16

14- ليتشي - 16

15- كومو - 15

16- بارما - 15

17- هيلاس فيرونا - 15

18- كالياري - 14

19- فينيزيا - 13

20- مونزا - 10

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