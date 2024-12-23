التشكيل الرسمي لمباراة انتر ميلان ضد كومو بالدوري الإيطالي

تنطلق بعد قليل مباراة انتر ميلان ضد كومو، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري.

يسعي فريق انتر ميلان لتحقيق الفوز حيث يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، جمعها بعد خوض 15 مباراة بينما يحتل فريق كومو المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بعد خوض 16 مباراة.

تشكيل انتر ميلان لمواجهة كومو

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بيسيك- باستوني- كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دومفريس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو- مخيتريان.

خط الهجوم: دي ماركو - ماركوس تورام- لاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة انتر ميلان ضد كومو

تنطلق مواجهة انتر ميلان ضد كومو، المقررة مساء اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

انتر ميلان ضد كومو

مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد كومو

يمكنك مشاهدة مواجهة مباراة انتر ميلان وكومو، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

ترتيب الدوري الإيطالي

يرصد الموجز، ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مواجهة انتر ميلان ضد كومو ويأتي كما يلي..

1- أتالانتا - 40 نقطة

2- نابولي - 38 نقطة

3- إنتر ميلان - 34 نقطة

4- لاتسيو - 34 نقطة

5- فيورنتينا - 31 نقطة

6- يوفنتوس - 31 نقطة

7- بولونيا - 28

8- ميلان - 26

9- أودينيزي - 20

10- روما - 19

11- إمبولي - 19

12- تورينو - 19

13- جنوى - 16

14- ليتشي - 16

15- كومو - 15

16- بارما - 15

17- هيلاس فيرونا - 15

18- كالياري - 14

19- فينيزيا - 13

20- مونزا - 10

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