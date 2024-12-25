التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

يخوض المنتخب السعودي، مباراة هامة أمام نظيره اليمني، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يستعد المنتخب السعودي، لمصالحة جماهيره، بعد السقوط في المباراة الأولى أمام البحرين، بينما يطمح لاعبو المنتخب اليمني، الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية أمام الأخضر، بعد السقوط في الجولة الأولى أمام العراق.

وتنطلق صافرة حكم مباراة منتخب السعودية واليمن، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، في الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة، والساعة 5:25 بتوقيت السعودية.

منتخب السعودية واليمن

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام اليمن في كأس الخليج العربي

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - علي العوجامي - سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف.

تشكيل اليمن المتوقع أمام المنتخب السعودي في خليجي 26

حراسة المرمى: محمد أمان.

خط الدفاع: رضوان الحبيشي - حمزة الريمي - أحمد ناصر - رامي الوسماني.

خط الوسط: أسامة عنبر - عمر جولان - عبد الواسع المطري.

خط الهجوم: محمد هاشم - عبد المجيد صبارة - ممدوح بن عجاج.

ويتواجد منتخب السعودية، في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي، بعدما تلقى هزيمة من منتخب البحرين في الجولة الأولى، بثلاثية مقابل هدفين، لذا حصدت البحرين ثلاث نقاط ثمينة لتتصدر المجموعة التي تضم منتخبي اليمن والعراق.

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى

البحرين: 3 نقاط. العراق: 3 نقاط. السعودية: بدون نقاط. اليمن: بدون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي

تنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية وهي كالتالي:

SSC NEWS - المعلق: فهد العتيبي - سليمان الشريف

الكويت الرياضية - المعلق: علي سعيد.

الكويت الرياضية 2.

دبي الرياضية - المعلق: عبد الله السعدي.

الكأس 1 - المعلق: خالد الحدي.

عمان الرياضية - المعلق: ‏راشد الشيذاني.

أبو ظبي الرياضية 1 - المعلق: محمد الشامسي.

الشارقة الرياضية - المعلق: موسى عيد.

البحرين الرياضية - المعلق: علي سعيد.

اقرأ أيضًا:

من العقوبات إلى الغضب الجماهيري.. أزمات في الأهلي تحت قيادة محمد رمضان

الميركاتو الشتوي| دي جريجوريو هدف جوارديولا لتعزيز حراسة مانشستر سيتي