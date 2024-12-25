موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي في دوري نايل والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة دوري نايل لموسم 2024-2025.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري، ضد الفريق البورسعيدي، في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر هذا الموسم 2024-2025.

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الأهلي ضد المصري في دوري نايل، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب، مباراة الأهلي ضد المصري القادمة في دوري نايل، والمقرر لها مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

ويطلق الحكم صافرة هذه المواجهة المحلية القوية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

يخوض المارد الأحمر هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في آخر جولة خاضها هذا الموسم، أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأحـمر عن تحقيق الانتصار على المصري البورسعيدي في المواجهة القادمة، حتى يقترب من صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، ويسعى المنافس إلى خطف الفوز من أجل الحفاظ على صدارته.

موعد مباراة الأهلي ضد المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

وتنقل مباراة الأهلي ضد المصري، عبر فضائية أون تايم سبورت، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2024-2025.

تردد أون تايم سبورت على نايل سات

تردد : 11861.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز: 27500 .

تصحيح الخطأ: 6/5.

تـردد أون تايـم سبـورت على عرب سات

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة: HD.

الجدير بالذكر، أن الأهلي يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، جمعهم من 4 جولات، حيث أنه انتصر في مواجهتين وتعادل مثلهم.

بينما يتربع المصري البورسعيدي على صدارة ترتيب دوري نايل برصيد 11 نقطة، بعد خوضه 5 مباريات، حقق الفوز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين.

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