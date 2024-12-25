خليجي 26.. منتخب البحرين يخطف التقدم من العراق في الشوط الأول

خليجي 26.. نجح منتخب البحرين الأول لكرة القدم في أن يخطف التقدم مع نظيره العراق، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما حاليًا في بطولة كأس الخليج العربي 2024.

واصطدم منتخب البحرين مع نظيره العراقي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

وأقيمت مباراة البحرين والعراق، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم الأربعاء، على استاد جابر الأحمد الدولي، ويستعرض لكم الموجز، نتيجة الشوط الأول فيما يلي.

أهداف مباراة البحرين والعراق في الشوط الأول

وتقدم المنتخب البحريني على نظيره العراقي بهدف دون رد في الشوط الأول، والذي سجله اللاعب علي جعفر في الدقيقة 38 بتمريرة رائعة من زميله محمد مرهون.

تشكيل البحرين ضد العراق اليوم

ودخل المنتخب البحريني هذا اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم خليل

خط الدفاع: حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي

الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان

وفي الهجوم: محمد مرهون، مهدي عبد الجبار.

تشكيل البحرين ضد العراق

تشكيل العراق ضد البحرين في خليجي 26

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: ريبين غريب، زيد تحسين، أحمد مكنزي، مصطفى سعدون

الوسط: أمجد عطوان، أحمد ياسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال

الهجوم: علي جاسم وأيمن حسين.

مشاهدة مباراة البحرين والعراق في خليجي 26

ويمكنكم مشاهدة مباراة البحرين والعراق في خليجي 26 اليوم عبر القنوات التالية:

قناة SSC NEWS السعودية بتعليق فارس عوض وفهد العريشي

قناة الكويت 1 و 2 ، ويعلق عليها كل من، حمد البلوشي وبدر شداد.

وبصوت عامر عبد الله عبر شاشة أبو ظبي الرياضية 1

قناة الكأس 1 و 2 بتعليق، خليل البلوشي وبكر علوان.

شاشة دبي الرياضية - والمعلق هو رؤوف خليف.

الشارقة - عبد الحميد الجسمي. البحرين - علي حسن.

العراقية الرياضية - أمير علي.

الجدير بالذكر، أن منتخب البحرين يحتل صدارة مجموعته في خليج 26 برصيد 3 نقاط، ويليه العراق بنفس الرصيد.

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