تشكيل مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي (خليجي 26)

تم الإعلان منذ قليل عن تشكيل مباراة العراق والبحرين التي تجمع بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26).

وتبقى دقائق معدودة، على انطلاق مباراة العراق والبحرين المرتقبة بينهما في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج العربي 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة العراق والبحرين مساء اليوم الأربعاء، وتحديدًا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وعند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

وأعلن الكرواتي دراجان تالايتش، المدير الفني لمنتخب البحرين، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة العراق اليوم، باحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل مباراة العراق والبحرين في كأس الخليج العربي 2024 (خليجي 26) والذي جاء على النحو التالي.

تشكيل البحرين ضد العراق اليوم

حراسة المرمى: إبراهيم خليل

خط الدفاع: حمد شمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي

خط الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، مهدي الحميدان

في الهجوم: محمد مرهون، مهدي عبد الجبار.

تشكيل البحرين

تشكيل العراق ضد البحرين اليوم

وجاء تشكيل العراق لمواجهة البحرين اليوم كما يلي:

تشكيل العراق

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين

ويذاع هذا اللقاء، عبر قنوات عبر قنوات، الكأس القطرية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية، البحرين الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، دبي الرياضية.

معلق مباراة العراق والبحرين في خليجي 26

وتقرر أن يكون معلق مباراة العراق والبحرين في خليجي 26 اليوم هو:

فارس عوض وفهد العريشي / قناة SSC NEWS السعودية

أحمد البلوشي وبدر شداد / قناة الكويت 1 و 2

عامر عبد الله / أبو ظبي الرياضية 1

قناة الكأس 1 و 2 - خليل البلوشي وبكر علوان.

دبي الرياضية - رؤوف خليف.

الشارقة - عبد الحميد الجسمي.

البحرين - علي حسن.

العراقية الرياضية - أمير علي.

ويتصدر منتخب البحرين صدارته مجموعته في خليج 26 برصيد 3 نقاط، ويليه العراق بنفس الرصيد.

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