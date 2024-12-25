السعودية تحقق فوزا قاتلا علي اليمن 3-2 بـ "خليجي 26"

انتهت مباراة السعودية ضد اليمن، بتحقيق المنتخب السعودي فوزا قاتلا في الوقت بدل الضائع للمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

شهدت المباراة تأخر المنتخب السعودي علي مدار الشوطين قبل أن ينتفض ويقتنص هدف الفوز القاتل في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، وأعاد هذا الفوز الثقة للمنتخب السعودي بعد خسارته الجولة الأولي من منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” المقامة في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت.

موعد مباراة السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي

انطلقت مباراة السعودية ضد اليمن، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

االقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي

تم نقل مباراة السعودية ضد اليمن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة السعودية ضد اليمن.

السعودية ضد اليمن

تشكيل السعودية ضد اليمن

جاء تشكيل منتخب السعودية ضد نظيره المنتخب اليمني في الجولة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام وحسان تمبكتي وعلي البليهي ونواف بوشل.

خط الوسط: محمد كنو و ناصر الدوسري وعبدالإله المالكي

خط الهجوم: سالم الدوسري وعبدالله الرديف و مصعب الجوير

ترتيب المجموعة الثانية بـ "خليجي 26"

يرصد الموجز، جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" بعد فوز السعودية علي اليمن 3-2 حيث يتصدر منتخب البحرين المجموعة برصيد 3 نقاط وتسجيل بينما يحتل منتخب العراق المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط. ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

البحرين: 3 نقاط. العراق: 3 نقاط. السعودية: 3 نقاط. اليمن: بدون نقاط.

وتنطلق بعد قليل مباراة منتخب العراق ضد نظيره منتخب البحرين وتحديدا في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبرالجاري.

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