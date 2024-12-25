الأهلي يحسم مصير حمزة علاء ويدرس موقف حراسة المرمي

ينتظر النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي جرونوبل الفرنسي للتعاقد مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر ينايرالمقبل، وكان النادي الفرنسي قد أبدي اعتماما كبيرا باللاعب.

كان نادي جرونوبل الفرنسي قد تابع حمزة علاء خلال مشاركته مع المنتخب المصري الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الصيف الماضي.

الأهلي ضد المصري

من ناحية أخري يواصل فريق الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره المصري في الجولة السادسة للدوري ، وذلك في الثامنة مساء غد الخميس 26 ديسمبر الجاري، ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز في ظل الصراع علي صدارة البطولة.

الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة الأهلي ضد المصري ويأتي ترتيب الفرق كما يلي..

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. زد - 9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

مباريات الدوري المصري ليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر

سموحة ضد غزل المحلة، الساعة 5 مساءً

البنك الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، الساعة 5 مساءً

المصري ضد الاهلي، الساعة 8 مساءً

بتروجت ضد الجونة، الساعة 8 مساءً

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