قرارات نارية من اتحاد الكرة المصري ومفاجآت في اللجنة الفنية

اتخذ اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، عدة قررات نارية، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة، صباح اليوم الأربعاء.

وفي بداية الجلسة وجه وليد العطار الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالباً الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط و تحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب آخر، وعليه قرر رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء إسناده مهمة المنسق لمجلس الإدارة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، قرارات اتحاد الكرة المصري اليوم، التي شهدت مفاجآت نارية في اللجنة الفنية، وشهدت تواجد الأسطورة حسن شحاتة.

قرارات اتحاد الكرة المصري اليوم

وجاءت قرارات اتحاد الكرة اليوم على النحو التالي:

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2- تكليف الدكتور مصطفى عزام بالعمل مديراً تنفيذياً للاتحاد.

3- إلغاء جميع القرارات المالية و التعيينات التي تمت خلال شهري نوفمبر الماضي و ديسمبر الحالي قبل تولي مجلس الإدارة مهامه مع تكليف المدير التنفيذي بمراجعة القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في بقية الشهور الستة الأخيرة.

4- تكليف المدير التنفيذي بمتابعة اللجان المشكلة للانتهاء من عمليات التسليم والتسلم.

5- فيما يخص التكليفات التي تم إسنادها خلال الاجتماع السابق للسادة أعضاء المجلس تم الآتي: - استمع المجلس لعرض السادة الأعضاء عن المهام المكلفين بها و وجه السيد رئيس الاتحاد الشكر لهم على الجهد المبذول و تقرر إحالة التقارير للجان التي ستشكل الجلسة القادمة.

6- قرر المجلس تشكيل اللجنة الفنية على النحو التالي، حسن شحاتة، محسن صالح، علي أبو جريشة، وحلمي طولان، حسن فريد، محمد عمر، أحمد حسن، عبد الظاهر السقا والمدير الفني للاتحاد بصفته.

قرارات اتحاد الكرة

7- اطلع المجلس على التقرير المقدم من المدير الفني للاتحاد و تقرر إحالته للجنة الفنية المشكلة لعرض توصياتها بشأنه.

8- اطلع المجلس على تقرير إدارة المسابقات و وافق على ما جاء به و تقرر عرض مقترح الموسم المقبل شفي الجلسة المقبلة، فيما تم الموافقة على المقترح المقدم بتحديد بدلات مراقبي المباريات اعتباراً من الأول من يناير.

كما تقرر تشكيل لجنة المسابقات على النحو التالي: «سيد بخيت رئيساً للجنة، الكابتن خالد كامل عضواً، ياسر رأفت عضواً، الكابتن مجدي الشيخ عضواً عن القسم الثاني ( ب )، الكابتن مصطفى عيسى عضواً عن القسم الثالث، ناصر فراج مقرراً».

9- قرر المجلس صرف مستحقات الحكام في جميع الأقسام طبقا للكشف المعد من الكابتن چيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام.

10 - تقرر رفع بدلات التحكيم في جميع المسابقات اعتباراً من الأول من يناير المقبل و ذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم.

11- اعتباراً من الأول من يناير المقبل يتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة و ذلك تخفيفاً على الأندية فيما عدا مسابقة القسم الأول.

12- عدم الموافقة على الجمع بين العمل في الاتحاد و إداراته و العمل بالمنتخبات الوطنية.

قرارات اتحاد الكرة

13- يُمنع قيد أي لاعب في فترة القيد المقبلة ( يناير ٢٠٢٥ ) إلا بعد سداد كامل رسوم القيد مقدماً ، وتكليف الأندية بسداد الديون المستحقة عليها للاتحاد، مع مد فترة القيد الشتوية من ١ يناير حتى ٨ فبراير المقبلين.

14- الموافقة على هيكل إدارة الإعلام المقدم من السيد أسامة إسماعيل.

15- تعديل بدلات المديرين الفنيين للقطاعات طبقا للكشف المقدم.

16 - قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للاتحاد للانعقاد غير العادي و ذلك لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي و التي سيتم عقد ورش عمل بشأنها قبل إرسالها إلى الأعضاء ، بالإضافة إلى انتخاب اللجان القضائية و مناقشة مقترح تعديل شكل المسابقات.

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