جروس يحدد احتياجات الزمالك الشتوية ويطلب تدعيم الهجوم.. تفاصيل

طلب السويسري كريستان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول صفقاته الفنية التي يحتاجها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما طلبه السويسري جروس من إدارة نادي الزمالك.

وحدد السويسري جروس المراكز الذي يحتاج فيها تدعيم كبير، حيث طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع مهاجم أجنبى بالإضافة إلى لاعب في خط الوسط.

كما طلب جروس من إدارة النادي أنه لابد من التعاقد مع لاعب خط وسط تحسبا لغياب أو إصابة أي من اللاعبين في هذا المركز.

جروس يؤكد ضرورة التعاقد مع مهاجم

كما أكد جروس على ضرورة ضم مهاجم سوبر تحسبا لعدم الاتفاق مع أي من اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

ومن المفترض خلال الأيام القادمة أن يتم جروس بتقديم تقريره الفني لإدارة الزمالك، بشأن كل احتياجات الفريق، سواء في ضم لاعبين جدد أو الاستغناء عن البعض الاخر.

جروس

التعادل الإيجابي يحسم مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

وكان بدا طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي:

-حراسة المرمى : محمد شعبان.

-خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

-خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

-خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام طلائع الجيش في الدوري

وكان بدا الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

-حراسة المرمى : محمد عواد.

-خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

-خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

-خط الهجوم : حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. زد - 9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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