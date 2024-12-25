تردد قناة عمان الرياضية الناقلة لمباراة السعودية واليمن في خليجي 26 اليوم

خليجي 26.. يبحث عشاق الكرة الخليجية في كل مكان عن تردد القناة الناقلة لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب اليمين مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات بطولة خليجي 26 «كأس الخليج العربي».

ويقدم لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل اللقاء من موعد مباراة وقناة ناقلة وتردد القناة الناقلة لهذه المباراة الهامة المرتقبة.

موعد مباراة السعودية واليمن في خليجي 26

ويلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب اليمن مساء اليوم الأربعاء، الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة و25 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة السعودية واليمن في خليجي 26

وتذاع مباراة السعودية واليمن في خليجي 26 عبر قناة عمان الرياضة وتأتي ترددها على النحو التالي:

تردد قناة عمان الرياضية على نايل سات:

التردد: 12111

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة عمان الرياضية على عرب سات:

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

السعودية واليمن

وتقام المباراة بين السعودية واليمن في خليجي 26 على ملعب «جابر المبارك الأحمد» على أراضي دولة الكويت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية، بالمجموعة «ب»، من مباريات كأس الخليج العربي «خليجي 26».

تشكيل منتخب السعودية ضد اليمن خليجي 26

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب السعودية ضد نظيره اليمن مساء اليوم الاربعاء في بطولة خليجي 26 بتشكيل يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام- علي لاجامي- علي البليهي- ياسر الشهراني.

وسط الميدان: عبدالإله المالكي- محمد كنو- عبدالإله هوساوي.

خط الهجوم: عبدالله رديف- مصعب الجوير- عبدالله الحمدان.

نظام بطولة خليجي 26

أما نظام بطولة خليجي 26 هذا العام تأتي بمشاركة 8 منتخبات خليجية، وتم تقسيمهم على مجموعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ومن بعدها يتأهل أصحاب الصدارة والوصافة بشكل مباشر إلى الدور نصف النهائي، وأخيرًا في المباراة النهائية.

اقرأ أيضًا:

انفراد لـ الموجز.. حسام البدري يكشف مفاجأة نارية عن وجهته المقبلة

أوكلاند سيتي لـ الموجز: الأهلي متعطش دائمًا للنجاح ولم نرغب في مواجهته بالمونديال