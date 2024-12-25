تردد قناة عمان الرياضية 2025 الناقلة لبطولة كأس خليجي 26

يتابع عشاق كرة القدم العربية، خلال هذه الفترة بشغف كبير منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” التي تجري في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة ثمانية منتخبات خليجية، تتنافس فيما بينها على لقب البطولة في أجواء تنافسية مثيرة وشيقة وحماسية.

مشاهدة مباريات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية عن وسيلة لمتابعة مباريات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم.

قناة عمان الرياضية تنقل مباريات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”

وتعد قناة عمان الرياضية الوجهة الرئيسية لكثير من جمهور الكرة العربية لمشاهدة بطولة “خليجي 26”، حيث حصلت على حقوق البث لجميع مباريات البطولة، وعلى رأسها مباريات المنتخب العماني، الذي يبحث عن تحقيق إنجاز جديد بعد تتويجه بالبطولة في عامي 2009 و2017.

تردد قناة عمان الرياضية

تقوم قناة عمان الرياضية بتوفير ترددات محدثة على الأقمار الصناعية المختلفة، مع إعدادات سهلة حتي تتيح للجمهور متابعة البطولة بجودة عالية وسهولة ودون انقطاع يرصدها الموجز، فيما يلي..

تردد قناة عمان الرياضية على نايل سات:

التردد: 12111

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة عمان الرياضية على عرب سات:

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كأس الخليج العربي

موعد مباراة السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي

مواجهة السعودية ضد اليمن ، المقررة مساء الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، تنطلق في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي

لقاء البحرين ضد العراق، المقرر مساء الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة “خليجي 26”، ينطلق في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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