الدوري المصري| بيراميدز يكتسح فاركو بثلاثية ويضع قدميه في صراع الصدارة

اكتسح فريق بيراميدز، نظيره فاركو، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري

افتتح محمد الشيبي، أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الأول لـ فريق بيراميدز، في الدقيقة 22، من خلال كرة ساقطة، ينجح في استغلال خروج حارس مرمى فاركو، لسيجل في شباكه.

"هدف مزيكا"😮🔥محمد الشيبي على طريقة الكبار يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمي فاركو😱👇 pic.twitter.com/qGXu9dESGS — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2024

وسجل صديق أوجولا، الهدف الثاني لـ بيراميدز، بتمريرة متقنة من إبراهيم عادل، استقبلها صديق الذي كان فى منطقة الجزاء ليسددها داخل مرمى فاركو بالدقيقة 53 من عمر المباراة.

دخلوا بالكرة الجول 😮 من جملة ولا أروع بالكعب 🔥 صديق إيجولا يسجل الهدف الثاني لبيراميدز في مرمى فاركو #ONTime_Sports pic.twitter.com/KCiq9OljdF — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2024

وفي الدقيقة 68، اختتم فيستون ماييلي، أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث لصالح بيراميدز، خلال هجمة مرتدة من لاعبى بيراميدز، انطلق بها محمد الشيبي ومن ثم مررها إلى فيستون ماييلي ليسجلها داخل مرمى فاركو.

بأسيست من الشيبي 🔥🔵 فيستون مايلي يسجل الهدف الثالث لبيراميدز في مرمى فاركو#ONTime_Sports pic.twitter.com/rlDBIDXLR7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 25, 2024

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز بثلاثية

ويأتي جدول الدوري المصري كالتالي:

الزمالك - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 11) بيراميدز - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) المصري - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 11) زد - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 9) الاتحاد - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 9) الأهلي - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 8) طلائع الجيش - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 8) فاركو - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) الجونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 6) الإسماعيلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 6) سموحة - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 5) بتروجيت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 5) إنبي - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) البنك الأهلي - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 5) غزل المحلة - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 5) فيوتشر - (المباريات: 6 - الأهداف: 2 - النقاط: 4) حرس الحدود - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 3)

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