التشكيل المتوقع لـ فريق الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، غدًا الخميس، على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنظلق صافرة حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، للجولة السادسة من دوري نايل.

الأهلي والمصري البورسعيدي

وتعادل الأهلى، سلبيًا مع البنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري، بينما تأجلت مباراة المارد الأحمر مع سموحة فى الجولة الخامسة لتقام فى يناير بسبب خوض الأحمر مباراة أمام شباب بلوزداد الجزائري.

وكان الأهلي نجح في تحقيق فوزًا مثيرًا على شباب بلوزداد، بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث، بجدول الدوري المصري، برصيد 8 نقاط، خلف المصري المتصدر برصيد 11 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقاط.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبوعلي - حسين الشحات.

مواجهات الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر والمصري البورسعيدي

واجه الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق ، مع المصري البورسعيدي، خلال 6 مباريات، نجح المارد الأحمر في تحقق الفوز في 3 مباريات، وخسر لقاء وتعادل في مباراتين.

والتقى مارسيل كولر، مع على ماهر، خلال 5 مباريات، بواقع 3 مباريات للأخير مع المصري ومباراتين لـ مودرن فيوتشر، فاز السويسري، في 3 مباريات أمام المصري وتعادل في مباراتين ضد فيوتشر.

القوات الناقلة لـ مباراة الاهلى والمصري فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الجولة السادسة لـ الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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