بث مباشر مباراة بيراميدز وفاركو(3-0) في الدوري المصري

بث مباشر مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري.. يقدم موقع “الموجز” ، بث مباشر مباراة بيراميدز ضد فاركو في الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024 -2025.

ويحتل فريق بيراميدز، المركز الرابع، برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو الفريق السماوى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

بينما يأتي فريق فاركو، في المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.

بيراميدز

بث مباشر مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري

انتهاء المباراة بفوز بيراميدز على فاركو بنتيجة 3-0.

د68: فيستون ماييلي يسجل الهدف الثالث لصالح بيراميدز، خلال هجمة مرتدة من لاعبى بيراميدز، انطلق بها محمد الشيبي ومن ثم مررها إلى فيستون ماييلي ليسجلها داخل مرمى فاركو.

د67: بطاقة صفراء لـ أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، بعد تدخل قوي على محمد فخري.

د53: صديق أوجولا يسجل الهدف الثاني لفريق بيراميدز، بتمريرة متقنة من إبراهيم عادل.

انطلاق الشوط الثاني والنتيجة 1-0 لصالح بيراميدز.

انتهاء الشوط الأول.

د45: بطاقة صفراء لـ محمود جهاد، لاعب فاركو، بعد تدخل قوي على محمود مرعي.

د22: الشيبي يسجل الهدف الأول لـ فريق بيراميدز، من خلال كرة ساقطة وينجح في استغلال خروج حارس مرمى فاركو.

د1: انطلاق مباراة بيراميدز وفاركو.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

تشكيل فاركو المتوقع ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز

حراسة المرمى: محمد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعى ، ينكادا ، محمود جهاد ، عزمى غوما.

خط الوسط: أحمد فؤاد ، وليد فرج ، أحمد جمال ، محمود عماد .

خط الهجوم: أحمد شريف ، عمرو ناصر.

غيابات فريق بيراميدز عن مواجهة فاركو

يغيب عن بيراميدز كلاً من:

رمضان صبحي - يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليًا مع الجهاز الطبي.

أحمد سامي - يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي.

أسامة جلال - يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليًا برنامجه التأهيلي.

مهند لاشين - يغيب للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة في الركبة.

محمود دونجا - يجري التأهيل من إصابة الركبة.

محمد رضا بوبو - يعاني من نزلة برد.

بث مباشر مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري الممتاز

تذاع مباراة بيراميدز وفاركو في الدوري المصري الممتاز اليوم الأربعاء في الجولة السادسة عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي.

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