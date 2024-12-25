حسام عاشور: دخلت بفترة اكتئاب لمدة 8 شهور بعد رحيلي عن الأهلي

أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق أنه سيعود في أحد الأيام من جديد للعمل في القلعة الحمراء كإداري أو مدير كرة.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما قاله حسام عاشور خلال استضافته عبر قناة ETC.

وقال حسام عاشور من خلال لقائه عبر قناة ETC: “متأكد أنني سأعود إلى الأهلي يوما ما، وقبل رحيلي عن الأهلي طلبت لعب موسم أخير لأصبح أكثر لاعب في العالم تتويجا بالبطولات”.

وتابع عاشور "عقدت جلسة مع محمود الخطيب رئيس الندي الأهلي، وبعدها وافقت على طلب الاعتزال وحدث الأزمة التي حدثت في أيامها، وأعتقد أنني تسرعت وقتها بسبب ما بدر مني".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "دخلت في فترة اكتئاب لمدة 8 شهور بعد رحيلي عن النادي الأهلي، ووليد سليمان كان يدعمني".

حسام عاشور

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز وذلك على أرضية استاد برج العرب، وذلك منافسات الجولة السادسة من الدوري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

ومن المتوقع أن يبدا النادي الأهلي المباراة أمام المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبوعلي - حسين الشحات.

ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. زد - 9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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