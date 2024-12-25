محمد عمار يصاب بأزمة صحية مفاجئة في مواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود.. تفاصيل

تعرض محمد عمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لأزمة صحية مفاجئة، خلال مباراة حرس الحدود، خلال المواجهة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وانتهت مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد الإسماعيلية، في الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.

تفاصيل إصابة محمد عمار خلال مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود

وكان محمد عمار غادر مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الدقيقة 77، بعدما سقط على أرضية الملعب، ونزول هشام محمد بدلاً منه.

وقامت سيارة الإسعاف المتواجدة في ملعب الإسماعيلي، بنقل اللاعب محمد عمارة، بعد تعرضة لوعكة صحية، وتلقى جلسة أوكسجين.

وأوضح مجدي الباز، طبيب فريق الإسماعيلي، على الصفحة الرسمية للنادي، أن اللاعب يعانى من نزلة برد شديدة تسببت في تعرضه لضيق تنفس أثناء المباراة، مما دفع الجهاز الفني إلى استبداله كإجراء احترازي لتجنب أي مضاعفات صحية.

وأكد طبيب الإسماعيلي أن حالة اللاعب لا تدعو للقلق، مشيرًا إلى أنه سيعود للتدريبات بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة، فور التأكد من تعافيه التام.

وقال والد محمد عمار في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: :محمد يعاني من نزلة برد، وكان واخد حقن من أجل لعب المباراة، وهو ما أثر عليه خلال اللقاء، ولكن هو بخير، وتم تلقي كافة الإسعافات اللازمة، وعاد إلى دكة البدلاء مرة أخرى".

تشكيل الإسماعيلي ضد حرس الحدود

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمباراة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: محمد نصر - حاتم سكر - محمد عمار - محمد بيومي.

خط الوسط: عبدالرحمن الدح - محمد حسن - عماد حمدي - إريك تراوري - مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي.

وجلس على مقاعد البدلاء: عبد الله جمال، علي الملواني، نادر فرج، هشام محمد، محمد وجدي، إبراهيم عبد العال، محمد خطاري، عبد الله السعيد، ومحمد زيدان.

تشكيل حرس الحدود ضد الإسماعيلي

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:محمد سيحا.

خط الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم، محمد الدغيمي، عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: فوزي الحناوي، محمد مجلي، محمد أشرف “روقا”، كواسي إيسو.

خط الهجوم: كاريدورا تريسو، حازم العسكري، محمود ممدوح.

وجلس على مقاعد البدلاء: إسلام أبو سليمة، محمد مصطفى، إيهاب سمير، إيزي إيميكا، محمود الزنفلي، عبدالله كوابيد، عمر سافيولا، محمود أبو جودة، محمود أوكا.

ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ11، من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط، بينما رفع حرس الحدود رصيده من النقاط لـ 3 نقاط في المركز الـ 18.

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