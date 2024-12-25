ماييلي في الهجوم.. تشكيل بيراميدز أمام فاركو في الدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق صافرة حكم مباراة بيراميدز وفاركو، اليوم الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل فريق بيراميدز، المركز الرابع، برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو الفريق السماوى 7 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

بينما يتواجد فريق فاركو، في المركز الثامن برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء والخسارة في مباراتين، سجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكهم مثلها.

تشكيل بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري المصري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - بلاتي توريه - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس.

تشكيل فاركو أمام بيراميدز في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد شيكا.

خط الدفاع: ياسين الشيدر - أحمد عوض - وليد علي - جيفرسون انكادا.

خط الوسط: محمد فخري - محمود جهاد - محمود عماد - عزمي غومه - عمرو ناصر.

خط الهجوم: أحمد شريف.

غيابات بيراميدز أمام فاركو في دوري نايل

وكان الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، كشف عن قائمة الغيابات في صفوف الفريق قبل مواجهة فاركو في الدوري الممتاز.

رمضان صبحي - إصابة في العضلة الضامة ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي.

أحمد سامي - شد في السمانة نتيجة إصابة تعرض لها خلال مباراة الإسماعيلي.

أسامة جلال - شد في الخلفية ويقوم حاليًا بتنفيذ برنامجه التأهيلي.

مهند لاشين - إصابة في الركبة.

محمود دونجا - يخضع لبرنامج تأهيلي بسبب إصابة في الركبة.

محمد رضا بوبو - يعاني من نزلة برد.

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