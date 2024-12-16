تطورات جديدة في الحالة الصحية لمدحت شلبي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن تعرض مدحت شلبي لوعكة صحية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" قائلًا: “ألف سلامة عليك يا كابتن مدحت.. ربنا يشفيك ويعافيك وترجع تنور مكانك تاني يا راجل يا أبو قلب أبيض".

وكان مدحت شلبي، قد كشف كواليس مرضه الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وتسبب في نقصان وزنه بشكل كبير. قائلا: "ناس بتقولي إني خسيت، ده كويس، بس السبب تقيل".

مدحت شلبي يكشف تفاصيل مرضه

كشف الإعلامي مدحت شلبي تفاصيل مرضه خلال الفترة الماضية وقال خلال تصريحات له : “ جالي ما يسمى بـ ارتجاع المريء، وده عند كتير من المصريين، أسبابه بعض العادات الخاطئة، زي الأكل الدسم، النوم بعد الأكل والتدخين".

وأضاف:"مريت بتجربة قاسية وفي طريقي للتعافي، المهم حافظوا على نفسكم، لأن في ثانية الارتجاع ده بييجي، ويارب ما حد يحصله أي حاجة".

مدحت شلبي

مرض ارتجاع المرئ



مرض ارتجاع المرئ الذي أصاب مدحت شلبي معروف أيضًا بالحرقة أو الارتجاع الحمضي، يحدث عندما يتم إرخاء العضلة العاصرة الموجودة في نهاية المريء بشكل غير طبيعي،مما يسمح للأحماض والمواد الغذائية من المعدة بالعودة إلى المريء.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تهيج بطانة المريء، ويظهر عادةً بعد الوجبات أو عند الاستلقاء.

أسباب مرض ارتجاع المرئ



يرصد الموجز العوامل التي تساهم في حدوث ارتجاع المرئ، منها:



1. السمنة: الوزن الزائد يضغط على المعدة، مما يزيد من احتمالية ارتجاع الحمض.

2. الحما: التغيرات الهرمونية والضغط على المعدة أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى ارتجاع المريء.

3. النظام الغذائي: تناول الأطعمة الدهنية، الحارة، أو الحمضية، وكذلك المشروبات الغازية والكافيين، قد يزيد من الأعراض.

4. التدخين: يؤثر على وظيفة العضلة العاصرة ويزيد من خطر الارتجاع.

5. بعض الأدوية: مثل المهدئات والمسكنات، يمكن أن تؤثر سلبًا على العضلة العاصرة.

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