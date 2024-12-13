بعد إصابة مدحت شلبي.. تعرف الأسباب وطرق العلاج من ارتجاع المرئ

ارتجاع المرئ.. أثار الإعلامي الرياضي مدحت شلبي اهتمام متابعيه بإطلالة جديدة تميزت بتراجع ملحوظ في وزنه، مؤكداً أن السبب يكمن في إصابته بارتجاع المرئ.



ويعد ارتجاع المرئ الذي أصاب مدحت شلبي من المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر على العديد من الأشخاص، وهو حالة تحدث عندما تتدفق محتويات المعدة إلى المريء،مما يسبب شعورًا بعدم الراحة وأعراضًا مزعجة، في هذا المقال، يستعرض الموجز أسباب ارتجاع المريء، أعراضه، وطرق العلاج والوقاية منه.

ما هو ارتجاع المرئ؟



ارتجاع المرئ الذي أصاب مدحت شلبي معروف أيضًا بالحرقة أو الارتجاع الحمضي، يحدث عندما يتم إرخاء العضلة العاصرة الموجودة في نهاية المريء بشكل غير طبيعي،مما يسمح للأحماض والمواد الغذائية من المعدة بالعودة إلى المريء.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تهيج بطانة المريء، ويظهر عادةً بعد الوجبات أو عند الاستلقاء.

أسباب ارتجاع المرئ



هناك عدة عوامل تساهم في حدوث ارتجاع المرئ، منها:



1. السمنة: الوزن الزائد يضغط على المعدة، مما يزيد من احتمالية ارتجاع الحمض.

2. الحما: التغيرات الهرمونية والضغط على المعدة أثناء الحمل يمكن أن تؤدي إلى ارتجاع المريء.

3. النظام الغذائي: تناول الأطعمة الدهنية، الحارة، أو الحمضية، وكذلك المشروبات الغازية والكافيين، قد يزيد من الأعراض.

4. التدخين: يؤثر على وظيفة العضلة العاصرة ويزيد من خطر الارتجاع.

5. بعض الأدوية: مثل المهدئات والمسكنات، يمكن أن تؤثر سلبًا على العضلة العاصرة.





ارتجاع المرئ

أعراض ارتجاع المريء



تشمل الأعراض الشائعة لارتجاع المريء:

- حرقة في الصدر، وخاصة بعد تناول الطعام.

- طعم حامض أو مر في الفم.

- صعوبة في البلع.

- سعال مزمن أو بحة في الصوت.

- الشعور بالغثيان أو القيء.



طرق علاج ارتجاع المريء



1.التغييرات في نمط الحياة



- فقدان الوزن: يساعد في تقليل الضغط على المعدة.

- تجنب الأطعمة المثيرة: مثل الأطعمة الحارة، والحمضية، والدهنية.

- تناول وجبات صغيرة: بدلاً من الوجبات الكبيرة، مما يقلل من الضغط على المعدة.

- عدم الاستلقاء بعد الأكل: يفضل الانتظار لمدة ساعتين على الأقل.





2. الأدوية



توجد عدة أنواع من الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاج ارتجاع المريء:

- مضادات الحموضة: مثل الأوميبرازول، التي تساعد في تقليل إنتاج الحمض.

- مثبطات مضخة البروتون: تقلل من كمية الحمض التي تفرزها المعدة.

- أدوية لتحسين حركة المريء: تساعد في تسريع تفريغ المعدة.





3. العلاج الجراحي



وفي حالات الارتجاع الحاد التي لا تستجيب للعلاج الدوائي، قد يوصى بإجراء جراحة، مثل:



- جراحة نيسن: التي تتضمن لف الجزء العلوي من المعدة حول المريء لتعزيز العضلة العاصرة.





الوقاية من ارتجاع المريء



- اتباع نظام غذائي صحي: تناول الطعام الغني بالألياف وتجنب الأطعمة المثيرة.

- تناول الطعام ببطء: يساعد في تقليل كمية الهواء المبتلع.

- الامتناع عن التدخين: لتقليل الأعراض وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

- رفع رأس السرير: إذا كنت تعاني من الأعراض أثناء الليل، فإن رفع رأس السرير قد يساعد في تقليل الارتجاع.



ارتجاع المريء حالة شائعة يمكن أن تؤثر على جودة الحياة، من خلال فهم الأسباب والعلاج المناسب، يمكن للمرضى التحكم في الأعراض والوقايةمنها.

إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة، يفضل استشارة طبيب مختص للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.

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