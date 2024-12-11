طرق لمواجهة شراهة الأكل في الشتاء.. تعرف على الطريقة المبتكرة

يعاني الكثير من الأشخاص وخاصة مع حلول فصل الشتاء بشراهة الأكل، وهي حالة ليست غريبة بل طبيعية وتحدث عادة نتيجة حاجة الجسم إلى التدفئة، ولكن مؤخرًا توصل باحثين طرق لـ مواجهة شراهة الأكل في الشتاء يرصدها الموجز.

التحفيز الكهربائي للدماغ

توصلت دراسات حديثة إلى طريقة مبتكرة تزعم أنها لها قدرة كبيرة في مواجهة الشراهة في الأكل في الشتاء وتقوم هذه الطريقة عن طريق التحفيز الكهربائي للدماغ.



وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال باحثون إن الأشخاص الذين خضعوا لهذا النوع من العلاج شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في نوبات الشراهة.

ولفت الباحثون إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للتجربة أو لهذا النوع من العلاج تراجعت نوبات الشراهة من حوالي 20 مرة شهريًا إلى 6 مرات فقط خلال فترة ستة أسابيع.

وزعمت الدراسة التي نشرتها الديلي ميل أن المشاركين فقدوا ما يصل إلى 4 كيلوجرامات من أوزانهم بعد تلقي العلاج.

ورجح الباحثين اللجوء الي طريقة تحفيز الدماغ يمكن أن يسهم في تقليل الإفراط في تناول الطعام وتحقيق فقدان الوزن.

تقنية تحفيز الدماغ، بحسب الدراسة والتي تسمى التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة تستهدف أنماط السلوك التي قد تساهم في فقدان السيطرة على الطعام.

هل يدخل التحفيز بالتيار المباشر ضمن العمليات الجراحية؟

وكشف الباحثون طريقة العلاج بالتحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة مشيرين إلى أنه أسلوب غير جراحي ويعمل على تحفيز الدماغ ويتضمن التطبيق المستهدف لتيار كهربائي آمن ومنخفض على مناطق محددة من فروة الرأس.

ولفت الباحثين إلى أنه عادة ما يكون التحفيز بالتيار فوق القشرة الحركية أو قشرة الفص الجبهي.

شراهة الأكل

طريقة استخدام التحفيز الكهربائي لتقليل الشراهة في الأكل

وبحسب الديلي ميل تستخدم هذه التقنية قطبين كهربائيين أو أكثر يتم وضعهما على سطح فروة الرأس لتوصيل التيار ويتدفق تيار tDCS عبر أنسجة المخ.

بدورها أوضحت الدكتورة ميكايلا فلين، الباحثة المشاركة في معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب في كينجز كوليدج لندن، والمؤلفة الأولى للدراسة أن العلاجات الحالية لاضطراب الشراهة عند تناول الطعام فعالة فقط لدى بعض الأشخاص ويحتاج الكثير منهم إلى المزيد".

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