طريقة التفعيل وموعد إطلاق خدمة Apple Pay في مصر

يترقب الكثير من الأشخاص موعد إطلاق خدمة Apple Pay في مصر، وذلك بعد إعلان عدد من البنوك الانتهاء من التجارب النهائية، وفي هذا الصدد يوضح “الموجز” موعد إطلاق الخدمة وكيفية تفعيلها.

موعد تشغيل خدمة Apple Pay

يشير خبراء إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاق خدمة Apple Pay رسميًا في مصر قريبًا، موضحين بأن هناك ثلاثة بنوك كبرى سيكون التطبيق يعمل خلال المرحلة الأولى ثم تأتي باقي البنوك تباعًا.

من المقرر أن تبدأ الخدمة في ثلاثة بنوك وهم، البنك الأهلي المصري والذي يعد أكبر بنك حكومي من حيث الأصول، ثم بنك مصر والذي بعد ثاني أكبر بنك حكومي ويليهما البنك التجاري الدولي (CIB)، وهو أكبر بنك خاص في القطاع المصرفي.

ولفت مختصين إلى أنه سيتم توسيع نطاق الخدمة لتشمل بقية البنوك في السوق المصرية لتلبية احتياجات العملاء على نحو أشمل وأوسع.

خدمة أبل باي

طريقة وخطوات تفعيل خدمة Apple Pay

ويمكن لمستخدمين Apple Pay إضافة بطاقات الائتمان أو الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقًا بسهولة، من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي:

1- فتح تطبيق Wallet على أجهزة iPhone.

2- الضغط على أيقونة (+) في الزاوية العلوية من اليمين.

3- اتباع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لإضافة بطاقاتهم.

خدمة Apple Pay.. ما هي؟

تعتبر خدمة Apple Pay واحدة من أبرز خدمات الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات مقابل السلع والخدمات بسهولة وأمان وبخطوات بسيطة ومن خلال هواتفهم الذكية.

تعتبر خدمة Apple Pay بديلًا آمنًا وسريعًا للطرق التقليدية في الدفع، وذلك لكونها تعتمد على تقنية متقدمة من خلال الأجهزة الذكية.

جدير بالذكر أنه أكدت عدد من البنوك المحلية أنها قد أكملت المراحل النهائية من التجارب على خدمة Apple Pay، وهذا يعني أن الإطلاق الرسمي أصبح وشيك جدًا ويترقبه الكثيرين من الأشخاص.

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