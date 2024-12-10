بعد تفعيلها على خدمات البنوك الجديدة.. معلومات هامة عن خدمة Apple Pay

خدمة Apple Pay.. تعد من أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي تقوم بترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، من خلال الدفع عبر الهاتف المحمول من شركة Apple من خلال تحويل المعاملات إلى رقمية واستبدالها بشريحة بطاقة الائتمان أو الخصم ورقم التعريف الشخصي في محطة نقاط البيع القادرة على الدفع بدون تلامس.

وتزامنًا مع ارتفاع معدلات البحث حول تلك الخدمة خاصة بعد انتشار أنباء حول قيام بعض البنوك ببدء تفعيل خدمة Apple Pay أبل باي في مصر داخل مجموعة من البنوك الساعات الماضية، على أن يتم تفعيل الخدمة في البنوك كافة تباعًا.

خدمة Apple Pay

الموجز يرصد تفاصيل ومزايا خدمة Apple Pay عبر التقرير التالي، التي تأتي ذلك ضمن خطة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي في تقديم الخدمات الرقمية التي تسهل على العملاء إجراء معاملاتهم المالية اليومية بشكل آمن وسريع، إذ تُعد Apple Pay واحدة من أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني التي تتيح للعملاء إجراء عمليات الشراء عبر أجهزتهم الذكية دون الحاجة إلى حمل النقود أو البطاقات التقليدية.

وفي هذا الصدد، سبق وأن أعلن البنك المركزي اعتماده القواعد الجديدة المنظمة لخدمات الترميز «Apple Pay»، لإتاحة إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية، ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر باستخدام التطبيقات على هذه الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة.

وعلى الفور، قامت عدة بنوك متمثلة في البنك الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي CIB في تفعيل خدمة ترميز البطاقات على Apple Pay، طبقًا للقواعد الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي من أجل تعزيز التطور الرقمي.

وتسمح القواعد المنظمة لـ خدمة Apple Pay ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الالكترونية، من خلال تفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باي – سامسونج باي – إلخ) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، والذي بدوره سيؤدي الى خلق فرص هائلة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء.

كما تساهم أيضًا في تقليل الوقت وكذا التكاليف التي تتحملها البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية في اتاحة الخدمة، وكذا تمكين البنوك المصدرة من رقمنه بطاقات الدفع باختلاف أنواعها.

وتتلخص أهم مزايا خدمة Apple Pay في الآتي:

خدمة Apple Pay

مزايا خدمة Apple Pay

لا تتطلب محطات دفع بدون تلامس يمكنها العمل مع أي تاجر يقبل المدفوعات بدون تلامس تضيف مصادقة ثنائية العوامل عبر Touch ID أو Face ID أو Optic ID أو رقم التعريف الشخصي أو رمز المرور. تقوم بتواصل الأجهزة لاسلكيًا مع أنظمة نقاط البيع باستخدام الاتصال قريب المدى (NFC)، مع عنصر آمن مضمن (eSE) لتخزين بيانات الدفع بأمان وأداء وظائف التشفير، وTouch ID وFace ID من Apple للمصادقة البيومترية. الخدمة متوافقة مع iPhone 6 والإصدارات الأحدث، وiPad Air 2 والإصدارات الأحدث. الخدمة متوافقة مع أجهزة Mac المزودة بميزة Touch ID، وApple Watch Series 1 والإصدارات الأحدث، وفي نظام التشغيل iOS 17 أو الإصدارات الأحدث. يتم تحديد عدد البطاقات التي يمكن إضافتها إلى الخدمة من خلال سعة العنصر الآمن، والتي تختلف باختلاف الجهاز.

وفيما يتعلق بطريقة عمل Apple Pay أثناء الدفع فتشمل الآتي:

عند الشراء، تختار Apple Pay كطريقة دفع.

تقرّب جهازك من جهاز الدفع اللاتلامسي.

تُطلب منك المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID.

يتم إرسال الرمز المشفر (Token) إلى البنك الخاص بك عبر شبكة مشفرة.

البنك يتحقق من الرمز ويُكمل عملية الدفع دون الحاجة لمشاركة معلومات بطاقتك الأصلية.

أما بالنسبة لـ كيفية إعداد خدمة Apple Wallet على الهاتف فيجب إتباع الآتي:

كيفية إعداد خدمة Apple Wallet على الهاتف

التوجه إلى تطبيق Apple Wallet. إضافة البطاقة الخاصة بك اضغط على علامة (+). إدخال تفاصيل بطاقتك إما يدويًا أو ضوئيًا. سوف يطلب إدخال مجموعة من البيانات يجب إدخالها بطريقة صحيحة. الضغط على خيار الموافقة على الشروط والأحكام. سوف تتلقى رسالة برقم سري عبر البريد الإلكترونيّ الخاص بك أو رسالة نصية. أدخل الرمز السري للتأكيد. سوف تجد إشعارًا بنجاح عملية إضافة البطاقة إلى محفظتك.

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