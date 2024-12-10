سعر سهم المصرف المتحد يقفز 10 % في أولى جلساته بالبورصة المصرية

افتتح سعر سهم المصرف المتحد أولى جلساته في البورصة المصرية بارتفاع ملحوظ، حيث صعد بنسبة 2.82% ليصل إلى 14.24 جنيه، مقارنة بسعر الفتح البالغ 13.85 جنيه وونرصد لكم عبر الموجز تحركات سهم المصرف المتحد في أولى جلساته بالبورصة.

سجل السهم أعلى سعر له خلال جلسة اليوم عند 15.23 جنيه، بزيادة 9.9% عن سعر الفتح، في ظل تنفيذ 8,914 عملية تداول على 25.6 مليون سهم.

تفاصيل طرح أسهم البنك المتحد في البورصة

وكانت البورصة المصرية قد شهدت، الأربعاء الماضي، تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد، بطرح 330 مليون سهم، تمثل 30% من رأس المال المصدر، بسعر 13.85 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.57 مليار جنيه.

تضمن الطرح شريحتين:

الطرح الخاص: شمل 313.5 مليون سهم، ما يمثل 95% من الأسهم المطروحة، وبقيمة 4.34 مليار جنيه، أي 28.5% من رأس المال المصدر.

الطرح العام: استهدف النسبة المتبقية من الأسهم المطروحة.

اول طرح حكومي بالبورصة منذ 20 عامًا

استقبلت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أسهم المصرف المتحد، وهو أول طرح لبنك حكومي في سوق المال منذ أكثر من 20 عامًا، حيث تم إدراج السهم بسعر 13.85 جنيه.

وسمحت البورصة بزيادة الحدود السعرية إلى 40% صعودًا أو هبوطًا في أول يوم تداول، وهو ضعف الحدود السعرية المعتادة في السوق.

آليات تداول مرنة

ويمكن للمستثمرين التعامل بالبيع والشراء على أسهم المصرف المتحد خلال نفس جلسة التداول عبر إتاحة شراء الأسهم بنظام الهامش، مع قبول الأسهم كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، كما يمكن للمستثمرين التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء.

آلية استقرار السهم

فعلت إدارة البورصة آلية لاستقرار سعر السهم لمدة 30 يومًا من أول جلسة تداول، تبدأ من 10 ديسمبر 2024 وحتى 8 يناير 2025، كما يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام البالغ 13.85 جنيه للسهم، ويحق للمساهمين الذين شاركوا في الطرح العام بيع أسهمهم خلال هذه الفترة.

شروط البيع

يشترط أن تكون الأسهم المعروضة للبيع ضمن الأسهم المشتراة خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها، وعليه يعكس هذا الطرح يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز السيولة في سوق المال وتوسيع مشاركة المستثمرين في القطاع المصرفي، كما يدعم استراتيجية تنشيط البورصة المصرية.

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