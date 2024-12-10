جدول مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر.. اعرف اطول عطلة رسمية

يترقب المصريون حلول العام الجديد 2025، حاملًا معه أجندة مليئة بأيام الإجازات الرسمية، المدفوعة الأجر التي ينتظرها موظفو الدولة والقطاعين العام والخاص.

وتعد هذه الإجازات الرسمية، فرصة ثمينة للراحة والاسترخاء، إضافةً إلى كونها مناسبة لصلة الأرحام وزيارة الأقارب، ومن بين المفاجآت الكبرى التي يحملها العام الجديد، إجازة طويلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويكشف الموجز عدد الإجازات الرسمية لعام 2025 في السطور التالية

الإجازات الرسمية في 2025

وفقًا للتقويم الرسمي للإجازات في مصر، سيحصل الموظفون على أطول إجازة خلال شهر يونيو بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وتبدأ الإجازة من يوم الجمعة 6 يونيو 2025 (وقفة عرفات) وتستمر حتى يوم السبت 14 يونيو 2025. تتضمن الإجازة 9 أيام متصلة تشمل يومي الجمعة والسبت العطلتين الأسبوعيتين.

الإجازات الرسمية في يونيو 2025

إلى جانب إجازة عيد الأضحى، يشهد شهر يونيو إجازتين إضافيتين:

يوم الخميس 26 يونيو 2025 بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447.

يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

الاجازات 2025



خريطة الإجازات الرسمية لعام 2025

يأتي التقويم الرسمي للإجازات مدفوعة الأجر لعام 2025 على النحو التالي:

1. إجازة عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2025، مع إمكانية ترحيله إلى الخميس بقرار من مجلس الوزراء وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

2. إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير: السبت 25 يناير 2025.

إجازة عيد الفطر

قائمة الإجازات الرسمية في 2025

3. إجازة عيد الفطر المبارك: تبدأ من الاثنين 31 مارس 2025 وتستمر حتى السبت 5 أبريل 2025.

4. إجازة شم النسيم: الاثنين 21 أبريل 2025.

5. إجازة عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025.

6. إجازة عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025.

7. إجازة ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025.

8. إجازة المولد النبوي الشريف: السبت 6 سبتمبر 2025.

9. إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر: الاثنين 6 أكتوبر 2025.

أهمية الإجازات الرسمية للموظفين

تمنح الاجازات الرسمية فرصة مميزة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص لأخذ استراحة من العمل، وتجديد النشاط، واستثمار الوقت في الأنشطة العائلية والاجتماعية. كما تُعد هذه الإجازات بمثابة أوقات مثالية للتخطيط للسفر أو حضور المناسبات المختلفة.

الإجازات الرسمية 2025 فرصة للاسترخاء والتواصل

مع جدول الإجازات الممتلئ لعام 2025، ينتظر الموظفون هذه الفترات للاستفادة منها في تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، ويتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى واحدة من أبرز المحطات التي ستمنح الجميع فرصة مميزة للراحة والاحتفال.

بذلك يكون عام 2025 مليئًا بالإجازات الرسمية التي ستسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير مساحة من الراحة والهدوء لموظفي مصر، تابع معنا للحصول على تحديثات جديدة حول قرارات ترحيل الإجازات أو تثبيتها.

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