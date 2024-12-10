بدء تجارب تفعيل خدمات آبل باي في مصر

أعلن محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك بدأ تجارب تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني آبل باي Apple Pay بهدف إتاحتها لعملاء البنك في أقرب وقت، مؤكدًا أنها خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

تجارب تفعيل خدمات آبل باي في مصر

وكشفت مصادر مصرفية أن الاختبارات الأولية للخدمة شملت عددًا من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع لاحقًا لتشمل بنوكًا أخرى، لافتةً أن هذه الخطوة في إطار سعي البنوك المصرية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتعزيز استخدام خدمات الدفع اللاتلامسية.

دور البنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي

من جهته، كان قد أعلن المهندس أيمن حسين، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، في نوفمبر الماضي عن خطط البنك المركزي لإطلاق خدمة ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الذكية خلال الأشهر المقبلة، موضحًا خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض PAFIX، أن هذه الخطوة عبر آبل باي ستتيح تفعيل خدمات دفع عالمية مثل Apple Pay، Samsung Pay، وGoogle Pay، مما سيعزز كفاءة أنظمة الدفع الإلكتروني في مصر.

وأشار إلى أنه، للمرة الأولى، تم تنفيذ تجربة حية لعملية شراء باستخدام نظام ترميز البطاقات عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في معرض Cairo ICT 2024، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تبني أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني.

جهود البنك المركزي في تطوير البنية التشريعية

أكد البنك المركزي المصري حرصه الدائم على تطوير التشريعات والإجراءات التنظيمية في القطاع المصرفي، مع التركيز على دعم البنوك الرقمية وتعزيز التحول الرقمي وفق معايير الأمن السيبراني العالمية.

وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي، في مارس 2023، "القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية"، والتي تتيح إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية باستخدام التطبيقات الذكية. وتأتي هذه القواعد في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

فوائد خدمة ترميز البطاقات

تتيح خدمة ترميز البطاقات للمستخدمين تسجيل بطاقاتهم البنكية على تطبيقات الأجهزة الذكية، مما يمكنهم من إتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة أكثر أمانًا وسهولة. ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتسهيل عمليات الدفع في مصر.

اقرأ أيضًا: بدءًا من الخميس.. الآن جدول مواعيد عمل البنك الأهلي بالتوقيت الشتوي 2024

فائدة البنك المركزي تثير التساؤلات.. هل ستؤثر على عوائد الادخار في مصر؟