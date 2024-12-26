أرقام طارق حامد في مسيرته الكروية بعد اقتراب عودته لـ نادي الزمالك

عاد اسم طارق حامد نجم وسط نادي ضمك السعودي مجددًا إلى الساحة الرياضية في الشارع المصري عقب رتباطه بالعودة لصفوف نادي الزمالك.

وأفادت مصادر إعلامية أن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ نادي الزمالك قد طلب عودة طارق حامد في الميركاتو الشتوي لمقبل لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

وأكد المدرب السويسري أن طارق حامد سيمثل قوة كبيرة في وسط الملعب خاصًة بعد تراجع مستوى زياد كمال المُعار من إنبي ونبيل عماد دونجا الذي تلقى هجومًا كبيرًا من الجماهير البيضاء بسبب مستواه المتذبذب.

وفي الوقت ذاته رحب طارق حامد نجم وسط نادي ضمك السعودي بالعودة مرة أخرى إلى صفوف نادي الزمالك وذلك في حالة إقناع مسؤولي الأبيض نظرائهم في النادي الخليجي بالتخلي عن اللاعب.

أرقام طارق حامد في مسيرته الكروية

طارق حامد هذا الموسم قد خاض مباراتين فقط مع فريق ضمك السعودي لم يسجل أو يصنع أهداف خلالها.

وإجماليًا لعب طارق حامد في مسيرته الكروية على مستوى الأندية 424 مباراة حيث سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12 هدفًا.

طارق حامد- منتخب مصر

وارتدى طارق حامد قميص نادي الزمالك في 284 مواجهة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 اخرين لزملاؤه.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025 حتى الأن

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب دوري نايل في الموسم الحالي على النحو التالي:

1. الزمالك - 11 نقطة.

2. بيراميدز - 11 نقطة.

3. المصري البورسعيدي - 11 نقطة.

4. زد - 9 نقاط.

5. الاتحاد السكندري - 9 نقاط.

6. الأهلي - 8 نقاط.

7. سيراميكا كليوباترا - 8 نقاط.

8. طلائع الجيش - 8 نقاط.

9. فاركو - 7 نقاط.

10. الجونة - 6 نقاط.

11. الاسماعيلي _ 6 نقاط.

12. سموحة - 5 نقاط.

13. بيتروجيت - 5 نقاط.

14. إنبي - 5 نقاط.

15. البنك الأهلي- 5 نقاط.

16. غزل المحلة - 5 نقاط.

17. مودرن سبورت - 4 نقاط.

18. حرس الحدود - 3 نقاط.

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