الوداد المغربي يقترب من التعاقد مع مهاجم نادى الزمالك في يناير

وضع نادي الوداد البيضاوي المغربي أحد لاعبي نادى الزمالك على طاولة المفاوضات تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب نادي الوداد البيضايو المغربي في ضم عدد من لاعبي نادى الزمالك والنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوفه في الموسم الحالي.

ويعاني نادي الوداد المغربي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي رولاني موكوينا من تراجع في المستوى خلال الفترة الماضية قبل الدخول في مسابقة كأس العالم للأندية.

سيف الجزيري يقترب من الرحيل عن نادي الزمالك

وعلم "الموجز" أن نادي الوداد المغربي يرغب في التعاقد مع الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم نادى الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

ووضع الوداد المغربي نجم نادى الزمالك في حساباته للتعاقد معه وضمه للفريق في انتقالات يناير 2025، وإنقاذه من أزمته الأخيرة التي افتعلها مع إدارة القلعة البيضاء.

نادى الزمالك

واشتكى سيف الجزيري نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظير مستحقاته المتأخرة، بحسب موقع «لو سبورت 360» المغربي.

وبات الوداد وفقًا للمصدر المغربي قاب قوسين أو أدنى من حسم صفقة سيف الدين الجزيري في إطار سياسة النادي لتدعيم صفوفه بعد رحيل السنغالي مباي نيانج عن الفريق عقب فسخ عقده بالتراضي.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادى الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد نظيره نادي الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام فريق الاتحاد السكندري على ملعب " القاهرة الدولي" يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة نادي الزمالك ضد الاتحاد





1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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