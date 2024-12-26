الزمالك يكشف موقفه النهائي من تجديد عقد زيزو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موقف النادي من تجديد عقد أحمد مصطفي زيزو، مشيرا إلي أن زيزو لاعب كبير والتجديد له مسألة وقت ، وتعجب من الإلحاح بالسؤال عن تجديد اللاعب قائلا:" فيه كام لاعب في مصر المفروض يجددوا وإشمعنا زيزو واخد كل هذا الاهتمام وهذا يشكل ضغط علي النادي.

وأضاف أحمد سالم أن الأولوية لدي مجلس إدارة الزمالك حاليا هي صرف مستحقات اللاعبين قبل التفكير في تجديد عقد أي لاعب بالفريق لفرض حالة من الاستقرار علي الفريق.

الزمالك يواجه الاتحاد السكندري

من ناحية أخري يواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة المقررة بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

موعد قمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

مباراة الزمالك ضد نظيره فريق الاتحاد السكندري، تنطلق في الثامنة مساء الأحد المقبل 29 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

نادي الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري

من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري الدفع بالأسماء الأتية:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبدالمجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبدالله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري ويأتي ترتيب الفرق كما يلي..

1. الزمالك - 11 نقطة

2. النادي الأهلي - 11 نقطة

3. بيراميدز - 11 نقطة

4. سيراميكا - 11 نقطة

5. المصري - 11 نقطة

6. زد - 9 نقاط

7. الاتحاد - 9 نقاط

8. بتروجت - 8 نقاط

9. طلائع الجيش - 8 نقاط

10. غزل المحلة - 8 نقاط

11. فاركو - 7 نقاط

12. الاسماعيلي - 6 نقاط

13. الجونة - 6 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. سموحة - 5 نقاط

16. البنك الأهلي - 5 نقاط

17. فيوتشر - 4 نقاط

18. حرس الحدود - 3 نقاط

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