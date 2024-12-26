بسبب لفظ " لايستحق غير ضرب الحذاء" حتحوت ينتقذ منشور ممدوح عباس

قام الاعلامى هانى حتحوت بإنتقاد ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، وذلك بسبب المنشور الذي نشره عباس عبر موقع التواصل الإجتماعي"إكس" بسبب انتقاده حكام مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل انتقاد هاني حتحوت لممدوح عباس وتفاصيل الأزمة كاملة.





وكانت بداية الأزمة عندما كتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على "إكس" حكم مباراة الأمس، أريد أن أعرف كيف مضت ليلته منعدم الضمير والأخلاق ولا يستحق غير ضرب الحذاء، ماذا سيفعل الزمالك بعقوبته وماذا سيفعل اتحاد الكرة هل سيضيف للزمالك نقطتين ضاعتا منه، عايز أتكلم بصراحة، كيف يتم اعتماد هذا الملعب بهذه الأرضية للعلب عليها، فهذا غيط وليس بملعب كرة قدم، وكيف سيتصرف الزمالك كإدارة، وأحمل حسين لبيب المسؤولية مباشرة لأنه كان لديه الوقت ليعترض على هذا الحكم قبل المباراة”.

منشور ممدوح عباس



انتقاد هاني حتحوت لممدوح عباس

وبعدها قام هانى حتحوت بانتقاد ممدوح عباس من خلال برنامجه الإذاعي: "عيب أوى لما يطلع لفظ زى دا من ممدوح عباس، ضد حكم المباراة طارق مجدى، وانت الداعم الاول لمجلس الادارة، انت مش عنصر من عناصر اللعبة، ومش عارف ليه الاشخاص اللى داخل المنظومة، بيتعاملوا مع شخص خارج المنظومة ضد فرد من المنظومة".

وأكمل حتحوت تصريحاته: اللفظ المذكور فى التويتة لا يجوز أخلاقياً، والزمالك لديه خطوات قانونية كمجلس إدارة ضد الحكم، ومش كلنا كنا نعترض على سلوكيات المجلس السابق، ونكرر الآن ما يحدث، ما حدث هو اهانة للكرة المصرية، حتى لو أخطا حكم اللقاء، دا عيب و100 عيب ما حدث".

مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

وكانت انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي كانت مقيمة على استاد الكلية الحربية وكانت انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة، محتلاً المركز الأول في جدول الترتيب، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى 8 نقاط ليحتل المركزالثامن.

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