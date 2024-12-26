كل ما تريد معرفته عن مران الزمالك اليوم بقيادة جروس

قام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأبيض اليوم الخميس، على ملعب النادي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

نستعرض لكم كل ما قاله جروس للاعبين وكل ما حدث خلال مران الزمالك اليوم الأربعاء.



وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، وطالبهم بضرورة التركيز وتنفيذ المطلوب منهم في المرانمن أجل الاستعداد بجدية للقاء المقبل.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري، كما منح بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح لهم خطة مران اليوم قبل انطلاق التدريبات.

مران الزمالك

تدريبات تأهيلية وفنية خاصة

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال مران اليوم الخميس.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهمبالشكل الأنسب للمباراة المقبلة أمام الفريق السكندري.

كما بدأ المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي على هامش المران.

وكان الظهير الأيسر تعرض لإصابة في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعاتلبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع بنتايج للاطمئنان على حالته وتطورات البرنامج العلاجي والتأهيلي الذييخضع له.

تدريبات متنوعة لحراس الزمالك

وخاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز، رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قويةخلال التدريبات الجماعية اليوم.

وأدى الرباعي تدريبات متنوعة تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، والذي عقد جلسة مع الحراس لمنحهم بعض التعليمات الفنية، وركز مدربحراس المرمى على تدريب الرباعي على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

مران الزمالك

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة منمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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