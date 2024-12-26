الأهلي يخطف النقاط من المصري ويفوز بثنائية في الدوري الممتاز

نجح فريق الأهلي، في تحقيق فوز مثير على المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

افتتح اللاعب يحيي عطية الله، أهداف المباراة، بتسجيله الهدف الأول لفريق الأهلي، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، خلال تصويبة من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لتسكن شباك محمود جاد.

كاد أن يسجل إمام عاشور، هدف محقق ولكنها تصدت العارضة، بعد أن صوب تصويبة قوية، مرت من محمود جاد وارتطمت بالعارضة، وعادت إلى وسام أبو علي الذي لم ينجح في متابعتها داخل الشباك.

العارضة تحرم إمام عاشور من إضافة الهدف الثاني للأهلي في شباك المصري❌🔥 pic.twitter.com/Glhyp3upx0 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 26, 2024

وكان فريق المصري البورسعيدي، كاد أن يسجل هدف التعادل، بعد عرضية من جانب عبدالرحيم دغموم، قابلها صلاح محسن برأسية إلا أن الكرة ارتطمت بالعارضية، وخرجت خارج المرمى.

مباراة مجنوووووووووونة😲🔥.. القائم يبتسم للأهلي ويحرم المصري من التعادل.. والمرتدة تضيع بغراااابة pic.twitter.com/FtfOJ7va62 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 26, 2024

وفي الوقت بدل الضائع، سجل محمد مجدي قفشة، الهدف الثاني لصالح الأهلي، خلال انفراد من وسط عن طريق إمام عاشور الذي مرر الكرة إلى قفشة ليضع كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن مرمى المصري، وتصبح النتيجة 2-0.

في أخر ثانية في المباراة.. محمد مجدي أفشة يسجل الهدف الثاني في مرمى المصري ⚽🔥 pic.twitter.com/05s04qzjnn — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 26, 2024

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المصري البورسعيدي

الزمالك - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 11) الأهلي - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 11) بيراميدز - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) المصري - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 11) زيد - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 9) الاتحاد - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 9) بتروجيت - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 8) طلائع الجيش - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 8) غزل المحلة - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) فاركو - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) الإسماعيلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 6) الجونة - (المباريات: 6 - الأهداف: 1 - النقاط: 6) إنبي - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) سموحة - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) البنك الأهلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) فيوتشر - (المباريات: 6 - الأهداف: 2 - النقاط: 4) حرس الحدود - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 3)

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