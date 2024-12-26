بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي(2-0) في الدوري الممتاز

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.. يقدم موقع “الموجز” ، بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024 -2025.

يتواجد الأهلي، في المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 8 نقاط، خلال 4 مباريات، بينما يأتي المصري، في المركز الثالث، برصيد 11 نقطة.

النادي الأهلي

وواجه الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي، خلال 112 مباراة، تمكن خلالها المارد الأحمر من الفوز في 68 لقاء، بينما حقق المصري الفوز في 15 مباراةـ، وتعادل الفريقين في 29 مواجهة.

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

انتهاء مباراة الأهلي والمصري ينتيجة 2-0.

د90+5: محمد مجدي قفشة يسجل الهدف الثاني لفريق الأهلي، بتمريرة من إمام عاشور.

د90: 5 دقائق وقت بدل ضائع احتسبها حكم المباراة.

د77: تسديدة قوية من إمام عاشورمن داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها ارتطمت بالعارضة.

د60: لا زال الأهلي يتقدم على المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

د48: بطاقة صفراء لـ عمرو السولية، لاعب الأهلي.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بتقدم الأهلي على المصري.

د38: يحيي عطية الله يسجل الهدف الأول لصالح الأهلي، خلال تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لتسكن شباك المصري.

د30: مرور نصف ساعة من أحداث الشوط الأول، ولا زال التعادل السلبي قائم حتى الآن.

د21: إصابة أشرف داري وفخر الدين بن يوسف وتوقف اللعب.

د10: التعادل السلبي لا زال مسيطر على المباراة.

د1: انطلاق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبوعلي - حسين الشحات.

تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي في الدوري

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي - باهر المحمدي - عصام صبحي - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - محمد مخلوف - أحمد القرموطي.

خط الهجوم: محمد الشامي - صلاح محسن - عبد الرحيم دغموم.

مشاهدة ماتش الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

بث مباشر ماتش الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

حكام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

محمود البنا - حكمًا للساحة.

أحمد حسام طه - حكمًا مساعدًا.

هاني خيري - حكمًا مساعدًا.

محمد يوسف - حكمًا رابعًا.

عبدالعزيز السيد - حكمًا لتقنية الفيديو.

أحمد جمال - حكم VAR مساعدًا.

بث مباشر مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

القنوات الناقلة لـ مباراة الاهلى والمصري فى الدوري المصري

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس، بث مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على On Time Sports HD1.

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