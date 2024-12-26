هل محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول ؟.. تقارير تكشف الحقيقة

تسربت أنباء سارة لجماهير ليفربول الإنجليزي حول مستقبل نجم الفريق المصري محمد صلاح، حيث تشير التقارير إلى اقتراب اللاعب من تجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، بنهاية الموسم الجاري، بعد أن قضى ثماني سنوات مميزة في قلعة أنفيلد وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا الأمر.



وكان محمد صلاح عبر في عدة مناسبات ماضية عن خيبة أمله بسبب عدم تلقيه أي عروض لتجديد عقده، مما أثار قلق الجماهير بشأن مستقبله.

ومع ذلك، أكدت مصادر صحفية إنجليزية أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع صلاح لتجديد عقده لمدة موسمين.

صلاح يوقع عقد بثلاث سنوات

كما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على لسان الصحفي خوسيه فيليكس دياز، أن محمد صلاح يستعد لتوقيع عقد جديد مع ليفربول، مدته ثلاثة سنوات، مما يعد خبرًا مفرحًا لجماهير الريدز التي تترقب تفاصيل مستقبل اللاعب.

ومن المتوقع أن يمتد العقد الجديد حتى صيف 2028، مما يضع حدًا للشائعات حول رحيل صلاح بعد نهاية الموسم.

استعدادات ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

ويستعد صلاح ورفاقه لمواجهة ليستر سيتي مساء اليوم الخميس على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بفارق أربع نقاط عن تشيلسي، الذي يحتل المركز الثاني لكنه لعب مباراة إضافية.

محمد صلاح يتصدر قائمة هدافين الدوري الإنجليزي

وتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الذي سجل 13 هدفًا، وكول بالمرجناح تشيلسي الذي أحرز 11 هدفًا.

وقد ساهم النجم المصري في 33 هدفًا مع ليفربول في جميع البطولات خلال 24 مباراة، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 15 آخرين، مما يعكس تأثيرهالكبير على أداء الفريق.

محمد صلاح

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 39 نقطة

2- تشيلسي 35 نقطة

3- آرسنال 33 نقطة

4- نوتينجهام فورست 31 نقطة

5- بورنموث 28 نقطة

6- أستون فيلا 28 نقطة

7- مانشستر سيتي 27 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

9- فولهام 25 نقطة

10- برايتون 25 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- مانشستر يونايتد 22 نقطة

14- وست هام يونايتد 20 نقطة

15- إيفرتون 16 نقطة

16- كريستال بالاس 16 نقطة

17- ليستر سيتي 14 نقطة

18- وولفرهامبتون 12 نقطة

19- إبسويتش تاون 12 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط



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