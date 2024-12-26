الأهلي والمصري.. مواجهة قوية في برج العرب بجولة لا تقبل القسمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، لمواجهة المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري المتتاز لموسم 2024 -2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق صافر حكم مباراة الأهلي والمصري، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، للجولة السادسة من دوري نايل.

الأهلي والمصري البورسعيدي

مركز الأهلي والمصري في جدول ترتيب الدوري الممتاز

يحتل فريق الأهلي قبل المباراة المرتقبة، المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، حصدهم من 4 مباريات خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من المسابقة المحلية، أخرهم التعادل أمام البنك الأهلي، بينما يتواجد المصري، في المركز الثالث، برصيد 11 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

تقابل الأهلي، مع المصري البورسعيدي، خلال 112 مباراة، تمكن خلالها المارد الأحمر من الفوز في 68 لقاء، بينما حقق المصري الفوز في 15 مباراةـ، وتعادل الفريقين في 29 مواجهة.

واجه فريق الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر، نظيره المصري، خلال 6 مباريات، نجح المارد الأحمر في تحقق الفوز في 3 مباريات، وخسر لقاء وتعادل في مباراتين.

والتقى مارسيل كولر، مع على ماهر، خلال 5 مباريات، بواقع 3 مباريات للأخير مع المصري ومباراتين لـ مودرن فيوتشر، فاز السويسري، في 3 مباريات أمام المصري وتعادل في مباراتين ضد فيوتشر.

بينما علي ماهر سبق أن واجه فريق الأهلي، في 14 مباراة ولم يحقق الفوز إلا في لقاء وحيد وخسر 10 مباريات والتعادل حسم 3 مباريات، وكان الفوز الوحيد لعلي ماهر على فريق الأهلي مع الأسيوطي سابقًا”بيراميدز حاليًا” في ربع نهائي كأس مصر بهدف نظيف، في 30 أبريل من عام 2018.

تفوق للأحمر.. القيمة التسويقية للأهلي والمصرى البورسعيدى

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى البورسعيدى 9.53 مليون يورو.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

1- محمود البنا حكمًا للساحة.

2- أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا.

3- هاني خيري حكمًا مساعدًا.

4- محمد يوسف حكمًا رابعًا.

5- عبدالعزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو.

6- أحمد جمال حكم VAR مساعدًا.

قائمة غيابات الأهلي ضد المصري

محمود كهربا - رؤية فنية.

رضا سليم - تمزق جزئي في غضروف الركبة.

طاهر محمد طاهر - تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية.

يوسف أيمن - رؤية فنية.

كريم نيدفيد - رؤية فنية.

محمد هاني - تمزق في الرباط الخارجي للركبة.

كريم فؤاد - قطع في الرباط الصليبي.

علي معلول - قطع جزئي في وتر إكيلس.

مصطفى أبو الخير - رؤية فنية.

محمد عبد الله - عضلة أمامية.

مصطى مخلوف - رؤية فنية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبوعلي - حسين الشحات.

القوات الناقلة لـ مباراة الاهلى والمصري فى الدوري المصري

تقوم قناة أون تايم سبورتس، بنقل مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى، في الجولة السادسة لـ الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على On Time Sports HD1.

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