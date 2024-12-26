متوفر إشارة تردد قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري 2025

تبحث الجماهير المصرية في مكان في كل مكان عن تردد قناة أون تايم سبورت التي تذيع جميع أحداث الرياضة في مصر وكل البطولات والمسابقات و بالأخص مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

إشارة تردد قناة أون تايم سبورت

وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل تردد قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت

ترددات قناة أون تايم سبورت على نايل سات:

تردد القناة: 10853.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل ترميز القناة: 27500.

جودة القناة: SD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد أخر لقناة أون تايم سبورت على نايل سات:

تردد القناة: 11681.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD:

تردد القناة: 12303.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

قناة أون تايم سبورت

وتذاع على قناة أون تايم سبورت الليلة مواجهة مثيرة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس، وذلكضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري

وتبدأ المباراة بين الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد برج العرب، وستبث عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصريلمباريات الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، أشرف داري، خالد عبد الفتاح

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

- الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

غيابات الأهلي أمام المصري

وكشف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن استبعاد عدد من اللاعبين الرئيسيين من قائمة المباراة، ومن بينهم كهربا، يوسف أيمن، كريم نيدفيد،كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، رضا سليم، محمد عبد الله، ومصطفى مخلوف.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل النادي الأهلي في المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد الفريق البورسعيدي المركز الثالث برصيد 11 نقطة، مما يجعل هذه المواجهة مهمة لكلا الفريقين.

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