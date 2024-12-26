هل تعاقد النادي الأهلي مع حمدي فتحي في يناير؟.. مصدر يجيب

حسم مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة التعاقد مع اللاعب حمدي فتحي نجم وسط نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التعاقد مع عدد من اللاعبين ذو خبرات ثقيلة في الفترة المقبلة لتعويض النقص العددي في الفريق الأحمر بالإضافة بسبب تراجع مستوى البعض الأخر.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي جلسة مع المدير الرياضي محمد رمضان ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لمنافشة احتياجات الفريق الأحمر.

النادي الأهلي ينفي التعاقد مع حمدي فتحي في يناير

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن حمدي فتحي تدرب في الأيام الماضية في النادي الأهلي بمدينة نصر وذلك بسبب توقف الدوري القطري نظرًا لإقامة بطولة خليجي 26.

حمدي فتحي- الوكرة القطري

وأضاف المصدر أن الاتفاق الذي تم بين النادي الأهلي والوكرة القطري على استعارة اللاعب لصالح القلعة الحمراء لمدة شهرًا واحدًا من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتابع المصدر في تصريحاته أن ما يتردد بشأن استعارة النادي الأهلي جهود اللاعب حمدي فتحي لمدة 6 شهور بدايًة من شهر يناير المقبل ليس له أساس من الصحة.

وأنهى المصدر أن اللاعب سيعود مجددًا إلى التدريبات الجماعية فور استئنافها خلال الساعات المقبلة استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري القطري مرة أخرى.

مو ع د مباراة النادي الأهلي المقبلة

وستنطلق مواجهة الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

وستقام مباراة النادي الأهلي أمام فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة النادي الأهلي ضد المصري



1. الزمالك - 11 نقطة.

2. بيراميدز - 11 نقطة.

3. المصري البورسعيدي - 11 نقطة.

4. زد - 9 نقاط.

5. الاتحاد السكندري - 9 نقاط.

6. الأهلي - 8 نقاط.

7. سيراميكا كليوباترا - 8 نقاط.

8. طلائع الجيش - 8 نقاط.

9. فاركو - 7 نقاط.

10. الجونة - 6 نقاط.

11. الاسماعيلي _ 6 نقاط.

12. سموحة - 5 نقاط.

13. بيتروجيت - 5 نقاط.

14. إنبي - 5 نقاط.

15. البنك الأهلي- 5 نقاط.

16. غزل المحلة - 5 نقاط.

17. مودرن سبورت - 4 نقاط.

18. حرس الحدود - 3 نقاط.



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