كولر يستقر على تشكيل الأهلي ضد المصري في الدوري.. تعديلات جديدة

استقر السويسري مارسيل كولر، على تشكيل الأهلي ضد المصري البورسعيدي، في اللقاء المنتظر بينهما ببطولة الدوري المـصري (دوري نايل).

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، مع منافسه المصري، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المـصري لموسم 2024-2025.

ويحتضن استاد الجيش ببرج العرب، مباراة الأهلي ضد المصري، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.

ومن المنتظر أن يجري مارسيل كولر، تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي ضد المصري، بعد عودة عمر كمال للقائمة وغياب كهربا، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

تشكيل الأهلي ضد المصري في الدوري

ويبدو أن تشكيل الأهلي أمام المصري سيأتي على هذا النحو:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة وأشرف داري (عمر كمال) ويحيى عطية الله.

الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور ومروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وبيرسي تاو.

تشكيل الأهلي ضد المصري في الدوري

قائمة الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي.

غيابات الأهلي أمام المصري

ويغيب عن الأهلي في لقاء المصري كل من، محمود عبد المنعم "كهربا" وكريم نيدفيد ومصطفى مخلوف ويوسف أيمن ومصطفى أبو الخير، محمد هاني ورضا سليم وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالله وكريم فؤاد.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري

وتذاع مباراة الأهلي والمصري عبر شاشة أون تايم سبورت.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورت من خلال التردد الآتي:

تردد أون تايم سبورت على نايل سات

تردد : 11861.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز: 27500 .

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تـردد أون تايـم سبـورت على عرب سات

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

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